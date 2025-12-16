結婚相手にしたいと思う「timelesz」のメンバーランキング！ 「寺西拓人」を抑えた1位は？【2025最新】
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜60代の男女300人を対象にアイドルグループ「timelesz」に関するアンケート調査を実施しました。
『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）で新メンバーが加入し、2025年に大ブレークしたtimelesz。今回は、そんなtimeleszのメンバーを対象とした、独自のランキングを紹介します。
この記事では、「結婚相手にしたいと思う『timelesz』のメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは寺西拓人さんです。寺西さんは、14歳でジャニーズ事務所に入所し、ジャニーズJr.として活動を開始。その後、ジャニーズJr.を卒業してからは、俳優としてドラマや映画、舞台に出演してきました。
今回のオーディションを通じて新メンバーとなった寺西さんは、甘いマスクとやさしい笑顔でおなじみ。“国民の元カレ”と呼ばれ、癒し系の雰囲気で男女問わず人気を集めています。
回答者からは、「経験値が高そうで家事なども率先して協力してくれそう。何かの手続きとかも賢く終わらせてくれそう」（20代女性／千葉県）、「それぞれの時間を大切にし、過度に干渉してこなさそう」（30代女性／埼玉県）、「どんな時も穏やかで怒らなさそうなイメージがあります」（20代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは菊池風磨さんでした。菊池さんは、2011年にSexy Zoneのメンバーとしてデビュー。慶應義塾大学を卒業した高学歴アイドルとしても知られ、個人では俳優業のほかにバラエティー番組でも人気です。
また、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』のメンバーとしても活躍中。動画では、気配り上手なところを見せ、トークスキルの高さも披露しています。結婚したら、明るく楽しい家庭を作ってくれそうです。
回答者からは、「おもしろさがピカイチで、間の取り方もすき！ 結婚したら毎日楽しそう」（30代女性／埼玉県）、「責任感や誠実さがあり、困った時や日常生活の中で支えになってくれそうな安心感がある」（50代女性／愛知県）、「ちょっと天然なとこがあるので、毎日笑いが絶えなさそう」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
