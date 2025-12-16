おひつじ座さんが「幸せな2026年」にするために年末やっておきたいこと！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「2026年のための準備」について解説します。
2026年、おひつじ座さんは、キーパーソンとして脚光を浴びることになるでしょう。
これまで誰かの指示待ち、大きな流れの中の部品のような気分でいたと思いますが、存在感が高まって重要な役割を果たすことになりそう。
【よくある症状】
誰かの人生に巻き込まれやすいでしょう。
付き添いを頼まれる、エンドレスでグチを聞かされるなど、自分に直接関係ないことで時間と労力を持っていかれることに。それでいて、それほど感謝されない割の合わなさです！
【おひつじ座さんの2025年年末やることリスト】
1：大掃除
2：総まとめ
3：家族サービス
メリハリをつけていくのがポイントに。
散らかった部屋を片付ける、いらないものを捨てるなど、年末の取捨選択がツキを高めます。また、おさらいをしたり、マニュアルを作ったりするのもポイントに。家族と過ごす時間も大事にして。
【処方箋】
・詰め込み主義でいく
やりたいこと、やるべきことに対して、時間も日にちも少なすぎるでしょう。
でも、「ちょっと無理かも」と考えてしまうと、そこで話は終わってしまいます。「為せば成る」「ミラクルを起こす」つもりで、パワフル＆アクティブにやっていきましょう。
全集中で新記録を達成する、弾丸で世界を股に掛けるなど、人をあっと驚かせるような活躍ができるし、それが、結果につながっていきます。特に、12月21日までは、無理やむちゃが利きます。
・一人の時間を作る
オフもオンも人気が高まって、引っ張りだこになるでしょう。
ただ、手取り足取りお世話をしてしまうと、キリがないことに気付いて。あなたに直接関係がないなら、当事者に頑張ってもらうのが一番。「いつでも話は聞くから」と後方支援に回ると、自分の時間が取れるでしょう。
もっとも、身内からも頼りにされて、忙しいはず。就寝前の時間とか、休日の午後などに自由時間をもらいましょう。個に戻ることで、来年の抱負がつかめます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
