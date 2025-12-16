WBCに挑むドミニカ共和国が「最強チームを築いている」ゲレーロJr.も出場へ…侍ジャパンの“脅威”となる豪華布陣は

ゲレーロJr.もWBCに参戦表明でドミニカ共和国に豪華な顔ぶれが揃いそうだ(C)Getty Images

来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するドミニカ共和国のメンバーに豪華な顔ぶれが揃いそうだ。

現地時間12月15日には、ブルージェイズのウラジミール・ゲレーロJr.もWBCに出場することを発表したと、複数の米メディアが報じている。

ゲレーロJr.は昨季、打率.323、30本塁打、103打点、OPS.940をマークし、今季は打率.292、23本塁打、84打点、OPS.848の成績を残すと、オフに14年5億ドル（約728億円）で契約延長している。

ゲレーロJr.の他にも、メジャーを代表する選手たちがドミニカ共和国のメンバーとして出場しそうだ。外野にはフアン・ソト、フェルナンド・タティスJr.、内野にはマニー・マチャド、ヘラルド・ペルドモらが参戦予定となっている。