好き&行ってみたい「和歌山県のパワースポット」ランキング！ 2位「熊野本宮大社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年の瀬を迎え、来たる新しい年に向けて気持ちを新たにしたいと考える方も多いでしょう。冷たい冬の空気の中、心身ともにエネルギーをチャージできる場所への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「和歌山県のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：熊野本宮大社／48票田辺市にある熊野本宮大社は、熊野三山（本宮、速玉、那智）の1つであり、全国に点在する熊野神社の総本宮です。現在の本宮も強力なパワースポットですが、特に旧社地である大斎原にそびえ立つ大鳥居は、日本一の大きさで、神々しい雰囲気を放っています。ここを訪れることは「よみがえりの地」として、人生の再出発や蘇りの力を得られると信じられています。自然と歴史のエネルギーが凝縮した、荘厳な空間です。
1位：那智の滝／122票那智勝浦町にある那智の滝は、落差133m、滝の幅は13mを誇る、日本三名瀑の1つです。この滝は、飛瀧神社のご神体そのものであり、古来より人々の信仰を集めてきた神聖な場所です。その清らかな水と、轟音を立てて流れ落ちる壮大な姿は、まさに大自然のエネルギーそのものを感じさせます。那智の滝から流れ出る水は延命長寿の水とされ、健康や長生きのご利益があると言われています。
