ドジャースの前に他球団は“降伏”か「2026年はよりリラックスした年になるだろう」専門メディアが指摘

今オフも大型補強のドジャースの前に、他球団は降伏するのみなのか

もはやライバルは太刀打ちできないのか。世界一3連覇へ向け、ドジャースはMLB屈指の守護神であるエドウィン・ディアスを獲得し、課題であったブルペン陣に最強のピースが加わった。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースはついにナ・リーグ西地区を降伏させたのかもしれない」と題した記事を掲載している。

同メディアは「ナ・リーグ西地区がメジャーリーグ全体で最も競争の激しい地区に見えた時期があった」としたが、結果的にドジャースが2年連続でワールドシリーズを制覇したと記した。

続けて「ドジャースは2025年シーズンを終始圧倒していたわけではなかった。いくつかのつまずき、試練、そして失望もあった。しかし、最も重要な局面でLAはスイッチを入れ、仕事をやり遂げた」と伝えている。

そんな中、同地区のライバル球団であるダイヤモンドバックス、パドレス、ジャイアンツが苦戦していることを紹介した。

ダイヤモンドバックスは、今年6月にトミー・ジョン手術を受けたコービン・バーンズも来季中の復帰が難しい状況で、ケテル・マルテもトレードされる可能性が浮上している。