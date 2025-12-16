インフルエンサーのいよさんは12月15日、自身のXを更新。スクリーンショットを公開し、歌手のaikoさんから誤ってフォローされたことを報告しました。（サムネイル画像出典：いよさん公式Xより）

インフルエンサーのいよさんは12月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。歌手のaikoさんから誤ってフォローされたことを報告し、注目を集めています。

「なんそれ、すっごｗ」

いよさんは「これは多分誤フォローだ...」とつづり、1枚の写真を掲載しました。aikoさんからフォローをされていることを示すスクリーンショットです。この投稿のコメント欄には、aikoさんから「いよちゃん　ごめんなさい」と謝罪メッセージが寄せられています。

ファンからは、「素直に喜べば良いのに！と思ったらフォロー外されてて笑った」「唯一aikoさんに認められたインフルエンサーいよちゃん！」「ほんまにフォローされてる笑」「しかも唯一のフォロー」「本当だった笑」「なんそれ、すっごｗ」などの声が上がりました。

いよさんとは？

いよさんは美容系インフルエンサーとして活動しており、変身メイクで知られる「吉田いをん」や「吉田いよひろ」名義のキャラクターなど、さまざまなエンタメコンテンツを発信しています。また11月には、音楽ユニット「I♡I（アイピュアアイ）」を結成し、『100点じゃ足んない！』のMVを公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:勝野 里砂)