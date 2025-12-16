《金魚を見る子供》1928年 東京国立近代美術館

（ライター、構成作家：川岸 徹）

何気ない日常をあたたかな筆致で描き上げた日本近代洋画家・小林徳三郎（1884-1949）。約300点の作品と資料から、徳三郎の画業の全貌をたどる。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

林芙美子ら文化人が愛した画家

美術史に偉大な足跡を残した巨匠画家の名画を鑑賞する時間も楽しいが、知名度は決して高くはないものの、心をふっと持っていかれるような作品に出会えた瞬間の喜びは何物にも代えがたい。

東京ステーションギャラリーにて、初となる大規模な回顧展が開幕した「小林徳三郎」は知る人ぞ知る画家。日本近代洋画の改革期に活躍したというが、知っている人はそれほど多くはないだろう。教科書に載るような有名作を残したわけではなく、同世代の画家・藤田嗣治のように時代の寵児となったわけでもない。

だが、心惹かれる魅力的な作品をいくつも残している。庶民的な魚を大胆かつ丁寧に描写した《鰯》、息子が金魚を眺める日常風景の一コマを描いた《金魚を見る子供》。徳三郎の作品はあたたかくて、素朴で、心地いい。

『放浪記』で知られる作家・林芙美子は小林徳三郎を気に入り、画家の娘を描いた作品を購入した。小林徳三郎についてこんな文章を残している。

「私は、絵でも小説でも力作と云う部類のものを好きません。空気のはいった、生活のはいった何気ない作品が好きです」（林芙美子「絵とあそぶ」『林芙美子随筆集』岩波文庫より）

「鰯の徳さん」が誕生

《鰯》1925年頃 碧南市藤井達吉現代美術館

小林徳三郎の経歴を辿りながら、展覧会の出品作を紹介していきたい。1884年、広島県福山町（現在の福山市）に生まれた小林徳三郎は1909年に東京美術学校を卒業し、若者による先駆的な絵画表現で注目を集めた「フュウザン会」に参加。その後、雑誌『奇蹟』の準同人となり、表紙画や扉絵、文筆、装幀デザインなどの仕事に携わった。

生活は貧しかったが、徳三郎は真面目な性格で、どんな仕事にも真摯に取り組んだ。1913年に劇団「芸術座」が結成されると舞台背景の仕事を得て、公演地にも赴いている。そこで知り合った芸術座の看板女優・松井須磨子や劇作家の川村花菱らが徳三郎の画家活動を支援したという。

「芸術座」の仕事を退いた後、徳三郎は1917年から高輪中学にて図画を教え、1923年からは頌栄高等女学校で美術教育にあたっている。少年少女たちを指導しながら、自作の制作に打ち込んだ。

徳三郎のお気に入りの画題は《鰯》。徳三郎は周囲から「鰯の徳さん」と認識されるほど、何枚も何枚も繰り返し鰯の絵を描いている。展覧会に出品されている鰯の絵は、いずれもカゴや器に盛られた2、3匹の鰯を大胆な筆致で描き切ったシンプルな作品。「鰯の絵の何が面白いのか？」と尋ねられると「味わい」としか答えようがないが、見れば見るほど鰯の絵に惹きつけられる。《鰯》は院展洋画部に入選し、若い画家たちにも大きな影響を与えた。

こどもと家族を描き始める

《花と少年》1931年 ふくやま美術館

徳三郎は「鰯の徳さん」の異名をとるほど魚の主題にのめり込んでいたが、ある日息子が持ち帰った金魚を見て、心境に変化が生まれる。より広く日常の風景に題材を得るようになり、こどもたちの自然な姿を捉えた作品が増えていった。

徳三郎は自身のこどもを描くことについて、こう語っている。「実は私の子供が近処から金魚を貰つて来たのを見て、私は何だか急に気が晴れたやうになつて、大げさに云へば、釈然としてそれを眺めてゐました。それから、その他愛のない金魚を描いて見て行く中に、だんだん私は気軽くなりました。」（小林徳三郎「作画漫筆」『セレクト』1巻6号（1930年6月）より）

絵を描く対象が家族だと気安く、格式張らずに制作に向かうことができる。息子の姿を描くことには、そうした利点もあった。

2点の《金魚を見る子供》が必見

《金魚を見る子供》1929年 広島県立美術館

こうして誕生したのが代表作《金魚を見る子供》。徳三郎の息子・輝之助が金魚鉢に入った金魚を飽きることなく眺める様子を描いた作品だが、展覧会には2点の《金魚を見る子供》が出品されている。

1点は広島県立美術館が所蔵する《金魚を見る子供》。1929年の制作で、以前から徳三郎の代表作として名高い。

もう1点は1928年に描かれた《金魚を見る子供》。1929年に洋画団体「春陽会」第7回展にて発表され、春陽会の重鎮・山本鼎から「傑作です」と称賛されたという。その後、某企業の応接室に飾られていたが、いつしか行方が分からなくなってしまった。だが幸いなことに、2025年春に所在が判明し、東京国立近代美術館の収蔵品に。修復作業を経て、この展覧会が久々のお披露目となる。

両作品の制作時期には約1年の間隔があり、1929年作（広島県立美術館蔵）のほうが、輝之助の表情が大人びて見える。この機会に見比べを楽しんでみたい。

晩年は自然に興味をもち、海や渓流などの風景を死の直前まで精力的に描いた小林徳三郎。晩年の作品にも徳三郎ならではのぬくもりがあふれていて、うれしくなってくる。寒い冬の季節に、心をあたためてくれる展覧会だ。

「小林徳三郎」

会期：開催中〜2026年1月18日（日）

会場：東京ステーションギャラリー

開館時間：10:00〜18:00（毎週金曜日は〜20:00）※入館は閉館の30分前まで

休館日：月曜日（ただし1月12日は開館）、年末年始（12月29日〜1月2日）

お問い合わせ：03-3212-2485

https://www.ejrcf.or.jp/gallery/exhibition/202511_kobayashi.html

筆者：川岸 徹