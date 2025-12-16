NICUに6年間勤めたのち、現在はベビーマッサージ講師として活動している蛯原英里さん。これまでの人生の「点と点が繋がった」というその訳とは──。

双子の姉を影で支え

── 看護師としてNICU（新生児集中治療室）勤務されたあと、仕事から離れていた時期があったとうかがいました。

蛯原さん：看護専門学校を卒業してから看護師としてNICUで6年間働きました。大変な仕事でもあったので、人生の休暇ではないですが、いったん仕事から離れてみようと思い、1年ほど専業主婦だったときがありました。

ちょうどそのころ、姉でモデルの友里がかなり忙しい時期だったので、友里の生活のサポートをしていました。朝早い撮影は4時から始まることもあったので、送り迎えなどもしていました。

── 姉の友里さんが着た服はすぐ完売したり、ファッションをマネする女性が増えたりと影響力が大きかったと思います。その活躍ぶりをどうご覧になっていましたか。

蛯原さん：「友里だったらやるだろう」という思いと誇らしさと、友里だからこそできたことだと思っていました。ふたりで表参道や渋谷に行って、友里の大きい広告がビルに貼られているのを見に行きましたし、友里の顔がラッピングされた飛行機の機体も見に行きました。

── 英里さんもモデルとして友里さんと一緒に誌面に登場することがありましたが、羨ましさのような気持ちはまったくないものですか。

蛯原さん：よく聞かれるのですが、まったくそういう気持ちはないですね。小さいころからお互いの性格も違っていましたし、友里は私から見ても本当にストイックなんです。影で人一倍、努力をしていることを知っているので、それが結果として現れているのを見て、心から応援したい気持ちでいっぱいでした。

── 撮影現場に双子の妹が登場したときはみなさんきっと驚かれたでしょうね。

蛯原さん：同じ顔がふたりいて、私たちが双子だとわかると「びっくりした！」と言われることが多かったです。だんだんスタッフさんたちとも顔馴染みになってきて、アパレルブランドのPRをやってみないかとお誘いを受けました。今までしてきた医療の仕事とはまったくの異業種ではあったのですが、人生1度きりだしやってみようと思って引き受けさせていただきました。

NICU勤務を経て、ベビーマッサージに出会い

── 新しい仕事にチャレンジしてみていかがでしたか。

蛯原さん：今まで知らなかったアパレルの仕事の舞台裏が知れてすごく勉強になりました。当時、忙しいときは朝から終電まで働くことがあって。責任ある仕事を任せてもらえて大きなやりがいを感じるとともに、この働き方をずっと続けていくことはできるのだろうかという漠然とした不安がありました。

そのころ、たまたま立ち寄った書店で、以前勤務していた医療系の書籍の棚を見ていました。そこでベビーマッサージの本を見つけて。NICUでたくさんの赤ちゃんと接してきたのですが「これは知らないな」と思って何げなく手に取ったんです。読み進めていくと、ベビーマッサージの発祥の一説には、赤ちゃんとのタッチケアがあると知って、「私もNICUでしていた！」と思いました。

赤ちゃんの肌に直接、触れることで安心感を得られたり、絆が深まったりすることを実感していましたし、親子の信頼関係はその後の成長にも影響すると思っていました。「これは知らないともったいない」と思い、そこからベビーマッサージの資格取得の勉強を始めました。

── 今では全国でベビーマッサージのイベントを開催されています。最初はどのように始めたのですか。

蛯原さん：街頭でアンケートを配ってデータを集めることから始めました。赤ちゃんが産まれて、何が変わりましたかとか、悩みはなんですかとか、どういったことに興味がありますかという内容です。その結果を1枚1枚まとめて、イベントの運営に活かしてきました。

── 地道な作業ですね。

蛯原さん：NICUでの勤務経験はあっても、そのころまだ子どもがいなかったのと、友人にもまだ出産している子がいなくて。実際に子育てをしているママたちがどんなことを感じているかを知るために、アンケートを取ろうと思ったんです。「わからないなら聞くしかない」という感じですね。

実は活動を始める前に周りから、「赤ちゃんに関することだし、子どもを産んでからにした方がいいんじゃない？」とも言われたのですが、家族が背中を押してくれました。夫も家族も応援してくれて、友里も「英里がやりたいことだったら、やったほうがいいよ！」と。ここで勇気を持って一歩踏み出してよかったと思っています。

対面のレッスンはベビーマッサージをやってみたいと言ってくれる方を集めて、公民館などの施設で少人数から始めました。続けているうちに、周りの方が「今度はスタジオでやってみない？」と声をかけてくださるようになって。テレビで取り上げてもらったことなどがきっかけでだんだん規模が大きくなっていきました。

子育ての不安も「生きていれば大丈夫」

── イベントやレッスンに参加されるご家族から、子育ての悩みを相談されることが多いそうですね。

蛯原さん：ご夫婦で働いている方が多く、仕事と同じように育児も頑張ろうと思っている方は、完璧にしなくてはという気持ちがプレッシャーになってしまっているように感じます。子どもの命を守りながら、ミルクは絶対3時間おきにとか、泣いたらすぐ対応しなきゃとか、育児の「こうしなくちゃ」にとらわれすぎてしまっているように思います。

それに、育児のなかで出てくる数字を気にされる方が多いです。育児本などで離乳食は何か月からスタートしましょうと書かれていたら、「その通りぴったりに始めなきゃいけませんか」とか、成長曲線と比べて「うちの子は体重がこのくらいしか増えていないのですが、どうしたらいいですか」と。書かれている数字はあくまで目安だと思ってもらえたらいいですね。

── どこまでが正解かわからなくなってしまう気持ち、よくわかります。

蛯原さん：私自身も母になってその気持ちが痛いほどわかりました。NICUで働いていたときは、赤ちゃんが泣いているというのは呼吸ができている証拠で。生きていたら大人だって泣くことがありますし、赤ちゃんならなおさら泣くだろうと思っていたのですが、実際に我が子を目の前にしたら焦ってしまって。それに、授乳だけは勤務中に経験がなかったので、特に1人目のときは神経質になってしまいました。子育てはもっとおおらかに構えて力を抜いていいもので、「生きていれば大丈夫！」という気持ちでいてほしいとレッスンで伝えることが多いですね。

── 英里さんの看護師と子育ての経験で説得力が増して、みなさん安心して相談できるんでしょうね。現在のお仕事のやりがいを感じるのはどんなときですか。

蛯原さん：少し緊張気味でレッスンにいらっしゃったパパやママの表情が途中から柔らかくなって、最後はハッピーオーラ全開で帰ってくださる姿を見るとやりがいを感じますね。会場全体の空気の流れが変わるのも感じます。

双子で生まれた私たちは保育器に入っていたのですが、看護師を目指して、その後NICUに配属されて。仕事から離れたことがきっかけでアパレルの仕事を経験できて、ベビーマッサージにも出会えました。これまでの人生の点と点がつながった感じがして、私はこの仕事をすべくして辿り着いたんだんだなと実感しながら、日々たくさんの赤ちゃんと向き合える幸せを感じています。

