政府・与党は電気自動車（ＥＶ）やプラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）について、２０２８年５月から車体の重さに応じた追加の税負担を課す方向で最終調整に入った。

週内にもまとめる与党税制改正大綱に盛り込む方針だ。一般的にガソリン車より重いＥＶなどは走行時に道路を損傷しやすい面があり、追加の税負担を求める声が出ていた。

車検時に課される自動車重量税（国税）で、ＥＶやＰＨＶに特例加算分として追加負担を課す。具体的な税率は今後、ガソリン車の利用者が平均的に負担しているガソリンなどの税負担を踏まえて決める。ガソリン税を一部負担しているＰＨＶの追加負担は、ＥＶの半額程度とすることを検討している。

エコカー普及との両立や技術開発を後押しする必要性も踏まえ、大綱には「過度な負担とならないよう配慮する」と明記する方針だ。

これとは別に、地方税として排気量に応じて課されている自動車税では、ＥＶや燃料電池車（ＦＣＶ）について、車両重量に応じて税額を増やす仕組みを２８年度以降の登録車から導入する方向で調整する。

燃費などに応じて購入価格の最大３％が課される「環境性能割」は２７年度までの２年間停止し、この間に地方税が減収する分については、全額を国費で穴埋めするとの方針も盛り込む見通しとなっている。

消費税のインボイス（適格請求書）制度では、事業者の負担を軽減する特例措置を見直したうえで２年間延長する方針だ。

インボイスでは、制度導入時の負担軽減として、小規模事業者は本来の納税額から８割を差し引ける特例措置が設けられ、その期限が２６年９月までに迫っていた。２年間延長し、控除を７割に見直す方向で調整している。