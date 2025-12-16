【Amazon au PAY（ネット支払い）】 12月16日より利用可能

KDDIとauペイメントは、オンラインストア「Amazon.co.jp」にてスマホ決済サービス「au PAY（ネット支払い）」が12月16日より利用可能となったことを発表した。

導入記念キャンペーン第1弾として12月19日から12月26日までの期間中、Amazon.co.jpでのau PAY（ネット支払い）の利用すると最大10%のPontaポイントを還元を実施。また、第2弾として、2026年1月3日から1月12日の期間中は、15,000名に1,000Pontaポイントが当たる抽選を実施する。

なお、Amazon.co.jpではau PAY 残高のうち「au PAY マネー」のみ利用できる。「au PAY マネー」の利用には、あらかじめ本人確認が必要となる。

導入記念キャンペーンについて

第1弾：最大10%ポイント還元

特典：最大10％のポイント還元（20ポイント／200円）

※還元上限：1au IDあたり500ポイント／回・期間

※10％のPontaポイント還元には、ベースポイント0.5%（1ポイント／200円）を含みます。ベースポイントに上限はありません。

※本キャンペーンで還元されるポイントは、Pontaポイントとして2026年2月末頃までに加算します。

適用条件：Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用して1回200円以上お買い物いただくこと

期間：12月19日～12月26日

第2弾：15,000名さまに1,000Pontaポイントが当たる抽選

特典：抽選で15,000名さまに1,000Pontaポイント

※抽選は1auIDあたり1回までです。重複当選はありません。

※当選された方には、Pontaポイントとして2026年3月末頃までに加算します。

適用条件：Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用して1回200円以上お買い物いただくこと

期間：2026年1月3日～1月12日

※一部商品は対象外となる場合があります。

※Amazon.co.jpでau PAY（ネット支払い）を利用するには、au PAYの本人確認登録が必要です。

※Amazon.co.jpのお支払い可能なau PAY 残高は、au PAY マネーのみとなります。

Amazon.co.jpでご利用いただけるau PAY残高について

対象のチャージ方法でチャージいただくことで、au PAY マネーが利用できる。

Amazon.co.jpでのau PAY（ネット支払い）ご利用方法について

Amazon.co.jpの支払い方法に「au PAY（ネット支払い）」を追加するためには、Amazon.co.jpでの連携が必要となる。

※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。