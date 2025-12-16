万博で食の未来予感させる発信、独自技術やサステナブルな取り組みで残されたレガシー

「何回行った？」。大阪･関西万博の開催期間中、特に関西ではあいさつ代わりに聞いてくる人が多かっただろう。後半からの盛り上がりは全国区となり、半年で約2,560万人が来場、3兆円以上の経済効果を生み、大成功のうちに閉幕した。インバウンドも追い風に外国人も多く来場し、万博史上初となった全面的キャッシュレス決済も大きなトラブルなく運営された。さまざまなパビリオンが注目を集めたが、とりわけ日本が世界に誇る食に関する未来を予感させる独自技術や、サステナブルな取り組みの発信が来場者の高い関心を集めた。ミャクミャクや大屋根リングとともに、「食のレガシー」が確かに残された。

4月13日から10月13日までの184日間にかけて、「大阪･関西万博EXPO2025」が「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪･舞洲地区で開催され、惜しまれつつも華々しく閉会した。日本開催の万博としては過去最多の158カ国･地域が参加し、特に後半にかけては予約困難になるほど大きな注目が高まり、連日超満員が続いた。最終的な一般来場者は2,557万8,986人を記録し、アジア太平洋研究所と関西観光本部が発表した総経済波及効果は3兆541億円にも上るという。

会場では外国人の姿も目立った。JNTO(日本政府観光局)が発表している訪日外客数(インバウンド)は、今年に入って毎月のように過去最高を更新している。今回の万博では、経済波及効果(来場者消費)が日本人の9,963億円に対し、外国人は6,475億円で約4割を占めた。インバウンドの増加も追い風に、国際的なイベントであることを改めて示した。

特に食分野では多様な出展が行われ、「未来の食」を体験できる絶好の機会となった。大阪外食産業協会(ORA)が手掛けたORA外食パビリオン「宴〜UTAGE〜」には220万人以上が来場し、食関連のパートナー企業が披露した最先端の食が体験された。1970年の大阪万博をきっかけに、缶コーヒーやファミリーレストランといった新たな食カテゴリが普及･定着していったように、今回の万博も未来の食文化が誕生する契機となることが期待される。

また、レストランなどの飲食施設は万博会場全体で100店舗を超え、通常であれば訪れるのが困難な国も含め、世界各国の料理が楽しまれた。世界の食文化が日本に普及する一助ともなった。今後、関西を中心に各国の料理店も続々とオープンする。長蛇の列を作ったドイツパビリオンのレストラン「Oishii! Germany」を運営していた78degreesは来春以降、大阪･難波に新店舗をオープン予定だ。大人気だったサウジアラビア館の「IRTH」をはじめ、中東パビリオンのメニューが楽しめるカフェ「Arab breeze」も大阪で出店を予定するなど、アフター万博でも世界の料理を楽しめる環境が整いつつある。

万博は惜しまれつつも終わったが、移転が決まった国民的キャラクターと言っても過言ではないミャクミャク像や、一部が残存される今万博を象徴した大屋根リングともに、「食のレガシー」は確かに残された。

〈USSEC、SSAPが万博の調達コード認定、90年以上歴史ある農法-万博レガシー特集〉

アメリカ大豆輸出協会(USSEC)が制定するSSAP(アメリカ大豆サステナビリティ認証プロトコル)は、大阪･関西万博の「持続可能な調達コード(調達コード)」に認定された。日本で使われている食用大豆の7割は米国産で、豆腐や納豆などの製造には欠かせない。その米国大豆の大半は、90年以上の歴史があるサステナブルな農法で育てられている。SSAPは、そういった環境負荷を抑えた持続可能な方法で生産･管理された米国産大豆が使われていることを証明するマークだ。

2018年にSSAPは「2020年東京オリンピック組織委員会」から東京五輪の調達コードに認定されたことで、国内におけるSSAP認証マーク付きの大豆加工食品が飛躍的に増えるきっかけともなった。特に「人権保護の確保が厳しく求められた」という大阪･関西万博の調達コード認定までの道のり、期待する効果について、立石雅子日本副代表に話を聞いた。

米国大豆のエリア別SSAP認証比率

大阪･関西万博の調達コード認定については、「東京五輪の時と同様、厳しい審査基準をクリアして承認された」と振り返る。ただ、東京五輪の時と異なるのは、環境への負荷をできる限り少なくしつつということに加え、「人権保護の確保について特に厳しく説明を求められた」と明かす。

詳細な情報が必要だったため、米国本部のサステナビリティ担当者の協力も仰ぎつつ、A4用紙30枚以上にわたる膨大な文書でのやりとりを経たことでクリアしたという。「これを契機に広く社会に持続可能性を重視する姿勢が定着し、米国産大豆が安定供給される原料として浸透することを期待している」と述べる。東京五輪で調達コードに認定されて以降、「特に大豆の使用量が最も多いセグメントの食用油ではSSAP認証の取得が飛躍的に広がり、普及が一気に加速した」と話す。

豆腐や納豆など他の品目も含めると、これまでSSAP認証マークを付与された日本国内の商品数は約370に上り、一国としては最も多い。世界全体では1,200を超える品目にSSAP認証マークが付与されており、いまなお増え続けている(図は米国大豆の輸出エリアのSSAP認証比率)。

〈業界全体押し上げる原動力としてサステナ活動期待、引き続き米国農家の生き様伝える〉

今回、大阪･関西万博の調達コードに認定されたことで、「日本と世界市場をつなぐイベントである万博に携わった先進的なサステナビリティに取り組む企業、大豆業界においてはメーカーをはじめ、サプライチェーン全体の課題解決や企業の行動変容につながれば、全体的により良い持続可能な社会の実現に向かっていく」と意義を述べる。

サステナビリティは企業ごとにも取り組まれているが、「業界全体を押し上げる原動力としてUSSECの活動が期待され、私たちも積極的に推進している。浸透のきっかけとなったことは確かで、今後は東京五輪以降よりもさらにSSAP認証マークの普及を加速させていく所存だ」と力を込める。

大豆アニメ「ソイストーリー」。SSAP認証についても分かりやすく説明している

米国産大豆の優位性やアピールポイントについては、「原料の品質や安定性、産地でのサステナブルな取り組みが需要先や消費者に伝わっている実感はあるものの、特に消費者に理解してもらうためには、まだまだ発信していく必要がある」と課題を挙げる。

その上で、「引き続き、サステナビリティという言葉ができる前から実践してきた米国農家の生き様、毎日の取り組みを伝えていくことで、サプライチェーンの透明性や長期的な信頼関係を構築していきたい」と強調する。

次の目標としては、2027年に横浜で開催される「2027年国際園芸博覧会(GREEN ×EXPO2027)」の調達コードに認定されることを目指していく。

〈大豆油糧日報2025年12月16日付〉