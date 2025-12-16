Cocomi、ノースリタイトドレス姿で透明感放つ「圧倒的な美しさ」「お肌綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/16】俳優の木村拓哉と歌手の工藤静香夫妻の長女で音楽家のCocomiが12月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのタイトドレス姿を披露した。
【写真】24歳キムタク長女「お肌綺麗すぎる」話題のノースリタイトドレス姿
12月10日に開催された「第10回オペラ歌手紅白対抗歌合戦 〜声魂真剣勝負〜」に出演したCocomiは、共演者が撮影したという自身のショットを公開。美しいデコルテが際立つ胸元が大きく開いた黒のノースリーブのタイトなシルエットなドレス姿のピースショットを披露した。
この投稿に、ファンからは「ポーズが可愛い」「スタイル抜群」「透明感すごい」「お肌綺麗すぎる」「圧倒的な美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
