済南市の会仙楼飯荘。（済南＝新華社配信）

【新華社済南12月16日】中国山東省済南市の歴史ある目抜き通り、芙蓉街に面した会仙楼飯荘はお昼時、食欲をそそる香りを広く漂わせ、店の外にはすでに長い行列ができている。

このにぎわいは、新時代にも変わることのない魯菜（山東料理）の老舗の活力を物語っている。会仙楼から青島市の春和楼まで、中国に数多く存在する百年の老舗飲食料理店は、「守正と革新（伝統を守りつつ革新する）」の姿勢をもって、国内外の食通に愛される中国料理の「新たな味」を生み出している。

青島市の春和楼。（青島＝新華社記者／王凱）

会仙楼では、店主の程立軍（てい・りつぐん）さんが毎朝5時に必ず食材を点検し、自ら厨房に立って伝統料理に調整を加える。宋超峰（そう・ちょうほう）経理によると、評判を聞いて訪れる外国人観光客がますます増えており、松鼠魚（揚げ魚の甘酢あんかけ）や陳皮牛肉（牛肉のオレンジピール煮）といった特徴的な料理をお客に勧めるほか、従業員には翻訳ソフトの使い方を学ばせているという。また、会仙楼は伝統を守りながらも、ファストフードや結婚披露宴サービスの展開を準備するなど、百年続く味を絶えず進化させている。

同じく百年の歴史を誇る青島市の春和楼では、門楣（もんび、門の上の梁）に中国清代末期の維新運動を代表する思想家で政治家の康有為（こう・ゆうい）が自ら揮毫（きごう）した看板が掲げられている。

青島市の春和楼が創作した荷花酥（ハスの花をかたどったパイ）。（青島＝新華社記者／王凱）

青島の地方誌（地域の地理や歴史、文化などを記した書物）によれば、春和楼は1891年に創業した。北平（北京の旧称）出身の胡店主と妻の周氏が青島口（現在の大学路一帯）に「胡家館子」という料理店を開いたのが前身とされる。

1897年、周氏は現在の天津路3号に春和楼飯荘を開き、主に山東料理を提供した。康有為は春和楼でしばしば宴会を催し、また招かれて友人や親族と会食したほか、春和楼から料理人を呼び寄せ、自宅で料理を振る舞うこともあった。

済南市の会仙楼飯荘が提供している「新たな味」の中国料理。（済南＝新華社配信）

春和楼の沈婷（しん・てい）総経理によると、同店は130年以上にわたり常に革新的な発展を貫き、特に健康的なより良い生活を求める新時代の人々のニーズを組み込むことを重視してきた。「例えば、伝統的な魯菜は本来、油や塩を多く使うが、現在当店で提供している料理は油や塩を控えめにしつつ、味を改良することで、お客様に健康的でおいしい食事を楽しんでいただけるようにしている」という。

沈さんは、春和楼はすでに青島の観光文化の「名刺」となり、国内外の多くの観光客を引き付けていると紹介した。

済南市の会仙楼飯荘が提供している「新たな味」の中国料理。（済南＝新華社配信）

これら2軒の老舗料理店の旺盛な活力は、中国の老舗飲食ブランドの革新と発展の縮図と言える。

中国商務部のデータによると、現在全国に1450ある「中華老字号」（中国老舗企業）の認定を受けた企業は、平均で145年以上存続しており、2024年の売上高は2兆元（1元＝約22円）を超え、利益は3500億元以上、海外売上高も500億元を超えており、ブランド力の強さを示している。