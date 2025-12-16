「タワマン節税裁判」と呼ばれた2022年の最高裁判決は、富裕層の相続税実務に決定的な転機をもたらしました。判決から3年が経ち、そのあいだの制度改革により「タワマン節税」はほぼ封じられたといえます。本記事では、その裁判内容を振り返るとともに、評価通達の歪んだ構造と相続税実務の現在地についてみていきましょう。

「タワマン節税」にメスを入れた最高裁判決

富裕層は時として、相続税の負担を軽減するために、実際の市場価格よりも相続税評価額が低く算定されやすいタワーマンションをあえて購入し、通達評価※による大幅な評価圧縮を利用してきました。

※ 通達評価……国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて、相続税や贈与税の対象となる財産の価値を評価する方法のこと。不動産や株式などは評価方法によって金額が大きく変わる可能性があることから、国税庁が評価方法の基準を示している。

しかし、最高裁は令和4（2022）年4月19日、こうした「タワマン節税」と呼ばれる手法に対し、「財産評価基本通達 総則6項」（以下「評価通達6」）の適用を認める判決を下しました。

この判断により、相続人側（Bさん）の敗訴が確定し、従来の「通達評価による大幅な評価圧縮」の手法に大きな制限が課されることとなりました。

この判例から、最高裁の判断理由と「評価通達6」の問題点についてみていきましょう。

ゼロ申告から約9億円課税へ…「タワマン節税裁判」の中身

Aさん（被相続人：享年94歳）は、数年前に金融機関から多額の借入を行い、2つのタワーマンション（甲物件と乙物件）を購入し、Aさんはその後亡くなりました。それぞれの物件概要は下記のとおりです。

・甲物件

……8億3,700万円（うち借入6億3,000万円）

相続開始3年5ヵ月前に購入。

・乙物件

……5億5,000万円（うち借入3億7,800万円）

相続開始2年6ヵ月前に購入。

なお、乙物件はAさんの死後9ヵ月で売却されています。

相続人のBさんは、財産評価基本通達に基づいて、両物件の課税評価額（相続税評価額）を「合計約3億3,700万円」と算出。そして、借入金約10億円との差額6億6,000万円を債務控除として申告しました。

しかし、課税庁は「評価通達6」を適用し、Bさんが申告した通達評価額を否定。不動産鑑定士の「鑑定評価額」に基づき更正処分を行い、その結果課税価格は8億8,874万円に引き上げられました。

［図表］甲物件および乙物件の「鑑定評価額」「通達評価額」そして「相続後の売却額」

Bさんの申告では課税価格はゼロ（実質課税なし）だったにもかかわらず、約9億円の課税を求められたことで、これを不服としたBさんは裁判を起こしましたが、最終的に最高裁は、課税庁の判断を支持しました。

甲物件を含め、Bさんが主張した通達評価額と税務署が主張した鑑定評価額には極めて大きな開きがありました。しかし、この判決により、実際の市場価格に近いのは鑑定評価額であることが明らかになったわけです。

「評価通達」の“歪んだ構造”

評価通達は、納税者間で評価額に差が生じることによる不公平を防ぎ、相続財産の評価に画一性を持たせる役割を果たしてきました。長年の運用を経て「行政先例法」とみなされるほど重い性格を持ち、納税者は基本的に通達に従って評価を行っています。

ところが、そのなかの「評価通達6」には、「通達による評価が著しく不適当な場合には、別の方法で評価する」と規定されており、同じ通達のなかにあるこの“例外規定”の解釈が、実務上たびたび議論の対象となってきました。

今回の件に関しても、一般的には「通達評価額が時価より高い場合」に限って適用されるとする見解があり、時価より低い場合に用いるのは信義則違反になり得るとの指摘もありました。

こうした議論に対し、最高裁は次のような重要な判断を示しました。

最高裁が示した3つのポイント

1．鑑定評価額は客観的な時価である

通達評価額を上回っても違法ではなく、相続税法22条にも違反しないと明言し、「時価＝鑑定評価額」を支持しました。

2．平等原則に反しないためには「合理的理由」が必要

「特定の者だけ通達より高い評価を行うことは違法ですが、通達による画一的評価が実質的な公平を損なう場合には、合理性が認められる」と判断しました。

3．乖離の大きさだけでは、「評価通達6」は適用できない

単に通達評価額と時価の差が大きいだけでは適用条件を満たさず、

・相続直前の取得

・相続直後の売却

・購入が「商品取引」に近い性質を持つこと

・納税者の積極的な行為によって乖離が生じたこと

といった事情を総合的に勘案してはじめて、「評価通達6」の適用が認められるとしました。

問題の本質は「通達評価」と「時価」の乖離

今回の最高裁判決の背景にある根本的な問題は、評価通達そのものが時価を十分に反映できていない点にあります。

「タワーマンションでは通達評価額が極端に低く算定される」「実勢価格との乖離が大きくなる」という現象が顕著であり、これがいわゆる「タワマン節税」を生み出していたわけです。

したがって、本来見直すべきは通達評価そのものであり、評価通達6はその乖離の補正するための暫定的な手段に過ぎません。

ここ1〜2年で進んだ「タワマン評価」の制度改革

こうした背景を受け、国税庁は令和5（2023）年10月6日に「居住用区分所有財産の評価について（法令解釈通達）」を公表。令和6（2024）年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から適用が開始されました。

昨年から今年にかけて、この新ルールは実務に広く浸透し、タワマンの評価額は実勢価格に近づきつつあります。

その結果、極端な評価圧縮は困難となり、相続直前にタワマンを購入して節税を図る「タワマン節税」は、事実上封じられたといっていいでしょう。評価通達6を積極的に利用する必要性も減り、制度の透明性と公平性はようやく改善の方向へと進み始めています。

タワマンをめぐる税務の景色は、ここ数年で大きく変わりました。今後は、通達評価そのものの精緻化を進め、実勢価格を反映したより公平な評価制度の完成が期待されます。

八ツ尾 順一

大阪学院大学 教授