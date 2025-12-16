昨今、「長生きリスク」という言葉が生まれるなど、老後への不安を抱く人が増えています。そんななか、生涯受け取ることのできる年金を増やす方法として注目されているのが「繰下げ受給」です。数年前から「ねんきん定期便」にも図解があり、関心を持つようになった人も多いでしょう。しかし、場合によっては「繰下げ期間」がムダになる可能性もあるため、注意が必要です。70歳女性の事例をもとに、年金繰下げ受給の注意点をみていきましょう。

「年金の繰下げ受給」を決断した70歳夫婦

70歳のAさんと、夫のBさん夫婦。夫のBさんは40年以上会社員で、またAさんも25年間会社員として厚生年金に加入していたことがあります。

したがって、Aさんが65歳から受給できる年金は年間128万円（老齢基礎年金：78万円、老齢厚生年金：50万円）でした。しかしAさんは、「年金繰下げ受給」について知ってから、70歳まで年金を受け取らずに生活してきました。

「年金の受取開始時期を遅らせたら、1ヵ月あたり0.7％……5年で42％も増えるの!?」

お金の計算が好きなAさんは、結婚してから1日もサボることなく家計簿をつけ、家計を支えてきました。

「厚生年金が50万円あるなら悪くないわね……基礎年金も78万円あるし、繰り下げればかなり増えるはず。いまのところ健康にも問題ないし、長生きするだろうから大丈夫でしょう」

こうして、Aさんは70歳まで老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給を我慢していたのです。

そして、ついに70歳になったAさん。年金の受給開始時期を5年繰り下げたことで、Aさんの年金額は42％増額され、老齢年金は182万円（老齢基礎年金：111万円＋老齢厚生年金：71万円）に。繰下げをしなかった場合と比べて年間54万円も多くなりました。

受取開始の手続きから約3ヵ月後、ウキウキで最寄りの銀行ATMへ。記帳して初回の年金が振り込まれていることを確認しました。

「これで少しでも老後の足しになればいいわね」

通帳に印字された「303,000円」を確認し、Aさんは大満足です。

しかし……。

Aさんを襲った想定外…年金事務所で知った「まさかの事実」

初の年金支給日から数日後のこと。夫の体調が急変。すぐに病院に運ばれましたが、還らぬ人となってしまいました。

あまりに突然のできごとに呆然自失のAさんでしたが、子どもたちの協力もあり、なんとか夫の死亡に係る手続きを進めます。そして悲しみ癒えぬまま、「遺族厚生年金」を受け取るため年金事務所へ。

そこで、想定外の事実を告げられたのでした。

年金額が調整…遺族年金は「差額分」のみの支給に

年金事務所職員「Aさんは65歳以上ですので、遺族厚生年金とご自身の年金（老齢基礎年金＋老齢厚生年金）を同時に受け取ることができます。ただし、遺族厚生年金はそのまま支給されるわけではなく、ご自身の老齢厚生年金に相当する額を差し引いた差額分が支給される仕組みです」

遺族厚生年金も、今後の収入として見込めると知ったAさん。しかし、ここで疑問が生じます。

Aさん「差し引く……？ どういうことですか？」

職員「差し引く前の遺族厚生年金は、寡婦加算を含めて年間120万円です。しかし、Aさんの老齢厚生年金は71万円あるため、その分を差し引いた49万円が実際の遺族厚生年金となります。つまり、老齢基礎年金111万円、老齢厚生年金71万円、遺族厚生年金49万円を合わせて、Aさんの受給額は年間231万円です」

「繰下げ受給」の盲点

Aさんはここで、知りたくなかった事実に気がつき思わず声が上ずります。

「ちょっと待ってください……これ、年金繰下げを選ばないほうが得だったってことですか!?」

Aさんがもしも年金を繰り下げていなければ、受け取れる老齢厚生年金額は50万円でした。この場合、遺族厚生年金が発生すると、支給額は120万円から50万円を差し引いた70万円となり、老齢厚生年金と遺族厚生年金の合計は120万円となります。

しかし、年金を繰り下げたAさんは、待機期間である65歳から70歳までの5年間、老齢厚生年金を受け取っていないにもかかわらず、繰下げによって増えた老齢厚生年金（71万円）と遺族厚生年金（49万円）の合計が120万円となり、結果的に繰下げをしなかった場合と同額になったというわけです。

遺族年金の「調整」という罠

つまりAさんは、せっかく5年間も年金を我慢したにもかかわらず、夫が亡くなったことで遺族厚生年金との調整が入り、厚生年金の合計は繰下げをしない場合と同額（120万円）となってしまったのでした。

ここにAさんの老齢基礎年金である111万円を合わせても、年間の総額は231万円になります。

繰下げ受給は“万が一の事態”を考慮して慎重に判断を

Aさんが把握していたように、繰下げ制度は「長生きに対して備える仕組み」です。長寿化が進む日本において、年金受給額を増やすための有効な選択肢と言えるでしょう。

ただし、増額された年金を生涯にわたって受給できるメリットは大きいものの、自身が長生きでも配偶者が亡くなった場合、遺族厚生年金の「調整」によって、その恩恵を受けられない場合があります。

遺族厚生年金は原則として、「亡くなった人の老齢厚生年金（報酬比例部分）の4分の3」が基準となりますが、65歳以降は遺族自身の老齢厚生年金を差し引いた「差額分」しか支給されません。

配偶者がいつ亡くなるかは誰にも予測できませんが、「繰下げ受給」を検討する際には、万が一に備え「遺族厚生年金との関係」についても事前に確認しておきたいところです。

五十嵐 義典

株式会社よこはまライフプランニング代表取締役

特定社会保険労務士／CFP認定者