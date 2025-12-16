もしも突然、親が逝去した場合、遺族であり財産を受け継ぐ相続人は多くの手続きを行う必要があります。親が亡くなってからすべてを準備するのは、親族間の混乱や疲弊を招きかねないため、生前から準備を始めることが大切です。葬儀費用の負担配分なども、相続関連でのよくあるトラブルといえます。本記事では、廣木涼氏の著書『突然の看取りでも慌てない！亡くなった後の手続と相続のすべてがわかる本』（ソーテック社）より、相続における各種手続きや支払い関連について解説します。

相続登記は義務化、3年以内の申請が必要

相続で不動産を引き継いだ場合、その名義を亡くなった方から相続人へ変更する「相続登記」が必要です。

従来は任意でしたが、2024年4月からは義務化され、相続発生を知った日から3年以内に申請しなければならないことが定められました。怠ると過料（10万円以下）の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

登記を行わないままにしておくと、将来売却や担保設定をしようとしたときに手続きが止まってしまうだけでなく、相続人がさらに亡くなって次の世代へと名義が複雑に広がり、手続きが一層難航する事態になりかねません。

必要書類と実務のポイント

相続登記の申請には、法務局へ提出するための各種書類を揃える必要があります。主なものは次の通りです。

『法務局へ提出する相続登記の申請書類』

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票

・相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

・遺産分割協議書（または遺言書）

・固定資産評価証明書

これらをもとに、相続登記申請書を作成して法務局に提出します。書類に不備があれば受付されても審査が進まず、書類の再提出を求められることもあります。

特に遺産分割協議書は、手続きや税務の面で問題がないかを確認したうえで作成することが大切です。不動産が複数の地域にある場合は、それぞれの管轄の法務局で手続きを行う必要があります。中には地方の土地や利用していない山林など、所在や評価がわかりにくいものも含まれることがあり、手間と時間がかかります。そのため、司法書士など専門家に依頼して申請書の作成や法務局への提出を任せるケースも多く見られます。

[図表1]相続登記の手続き期限

相続税の申告と納税の手続き

申告までのスケジュールを把握する

相続税の申告と納税には、相続開始から10か月以内という期限があります。相続人の確定や財産の調査、遺産分割協議といった手続きを経てから申告に至るため、実際には余裕はありません。申告までの大まかな流れは次の通りです。

『相続税申告までの流れ』

1.相続人の確定と財産調査

2.財産ごとの評価額の算出

3.遺産分割協議の結果を反映

4.相続税の申告書を作成

5.税務署に提出し、納税

[図表2]相続税申告の流れ〜期限は亡くなってから10か月以内〜

納税資金をどう確保するか

相続税は現金一括納付が原則です。そのため、遺産分割がまとまらず、預貯金を引き出せないまま申告期限を迎えてしまうと、納税資金が準備できず困ってしまうというケースもあります。特に不動産や株式が中心で現金が少ない場合、資金計画を立てずにいると、結果的に慌てて財産を売却することになり、不利な条件で手放すことにもつながりかねません。

こうした事態を防ぐには、遺産分割協議と並行して納税資金の準備を考えておくことが重要です。生命保険金を活用したり、あらかじめ現金化できる財産を確認したりして、期限に間に合うように備えておきましょう。延納や物納といった制度もありますが、条件が厳しいため、まずは現金での納税を基本に資金計画を立てることが現実的です。

税理士に相談することで、相続税の原資をどう準備するかも含め、具体的にアドバイスを受けられることもあります。見通しの立てやすさや安心のために専門家のサポートを受けるというのも選択肢の一つとなります。

[図表3]遺産分割が完了しないと納税資金に使えない

【Q＆A】親族間で葬儀費用について揉めた際の捻出方法

Q.揉めないために葬儀費用はどこから出すのがいいですか？

A.葬儀費用は、相続においてトラブルになりやすい部分です。「誰がどれくらい負担するのか」「どこから支払うのか」「どの程度の費用をかけるのか」が不明確だと、不満や行き違いが生じやすくなります。そのため、事前に支払いの詳細を決めておくことが最善です。

法律上、葬儀費用を亡くなった方の財産から支払う義務があるわけではありませんが、実際には、多くのご家庭で葬儀費用は亡くなった方の預貯金などから支払われています。また、税務上は葬儀費用が相続税の債務控除の対象とされており、亡くなった方の財産から支払うのが一般的な取扱いとなっています。

また、亡くなった直後にすぐに口座が凍結されるわけではなく、銀行が亡くなったことを把握して初めて凍結されます。そのため、凍結前に引き出せてしまうケースもあります。実際に「葬儀費用のために、凍結前に下ろしておいたほうがいい」と知人などからすすめられ、先にまとまった金額を引き出す人も少なくありません。

確かに一時的には費用に充てられるメリットがありますが、後から他の相続人に「勝手に使ったのでは」と疑われ、トラブルになるリスクが非常に高いことを知っておく必要があります。特に、故人の判断能力が低下していた時期の出金は、贈与や不当な流用と見られることもあるため、基本的には避けるのが無難でしょう。

最も安心なのは、生前に「葬儀代としてこのお金を使ってほしい」とあらかじめ渡されていたり、「保険金から支払ってほしい」と意思を伝えられているケースです。資金の出どころが明確であれば、相続人同士で争いになる余地が少なく、手続きもスムーズに進みます。

そうでない場合には、誰かが立て替えたら領収書や支払明細を残し、費用の内訳を相続人全員で共有することが大切です。香典を葬儀費用に充てる場合や、式の中で配慮として渡したお心付け、細かい雑費なども「勝手に使ったのでは」と思われやすいため、簡単なメモでも記録を残しておくと安心です。

[図表4]葬儀費用の支払いは事前に決めておく

“ほふり”を知らないと株の相続でつまずく理由

株式を相続するとき、「どこで管理されているのか」を理解していないと、手続きでつまずいたり大切な財産を見落としてしまうことがあります。

上場株式は、2009年の株券電子化以降、すべて証券保管振替機構（ほふり）に登録され、証券会社を通じて相続手続きを行う必要があります。名義を相続人に移さなければ、配当を受け取ることも売却もできません。また、端株（単元未満株）は信託銀行などの株主名簿管理人が管理しており、証券会社に問い合わせても情報が出てこないことがあります。見落とすと手続きがより煩雑になる可能性がありますので注意が必要です。

一方、非上場株式は「ほふり」には登録されておらず、会社自身が管理する株主名簿に基づいて手続きを行います。持株会や親族の会社への出資株などは、家族が把握しておらず、調査から漏れると故人名義のまま残ってしまうケースもあります。

株式の相続手続きは、戸籍や遺産分割協議書など多くの書類が必要で、金融機関ごとに手続きも異なります。手続きをしないと配当を受け取ることも売却もできず、時間が経つほど整理は困難になります。相続を円滑に進めるには、「ほふり」や株主名簿管理人などの管理先を意識して調べ、必要に応じて専門家に相談することが大切です。“ほふり”の確認を怠ると、大切な財産を見落とすおそれがあるため注意しましょう。

廣木涼

司法書士法人アベリア代表

行政書士事務所アベリア代表