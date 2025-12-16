コンセプトは「LIFE IS SPORTS」

ホンダ「フィット」は、コンパクトカー市場において根強い支持を集めるロングセラーモデルです。

そのベースをさらに昇華させたのが、「無限（MUGEN）」が手掛けた専用カスタマイズアイテムの数々です。

2001年に初代が誕生したフィットは、コンパクトなサイズのなかに、ミニバンのような広い室内空間と多彩なシートアレンジ、さらにスポーティなスタイリングを両立させた実用性の高さが支持され、デビュー早々に大ヒット作に成長しました。

初代で支持された基本コンセプトはそのまま歴代モデルで受け継がれながら、2020年2月には4代目となる現行型のフィットが登場しています。

歴代で培ってきた美点を活かしながら、数値では表せない「感性価値」を追求し、ユーザーに寄り添う心地良さを具現化しました。

2モーターの新開発ハイブリッド「e：HEV（イーエイチイーブイ）」を搭載し燃費を向上したほか、前方視界の大幅改善や上級車向けのシート骨格を採用するなど、快適性を高めています。

グレード体系も大きく変更し、従来のような装備差による設定ではなく、ユーザーのライフスタイルに合わせたバリエーションを用意しています。

基本タイプの「BASIC（ベーシック）」、ナチュラルな素材感により質感を高めた「HOME（ホーム）」、UVテイストの専用内外装を与えた「CROSSTAR（クロスター）」、専用本革シートなどを備えた高級仕様「LUXE（リュクス）」など、個性的なラインナップを揃えました。

さらに2022年のマイナーチェンジでは、走りの質にこだわった新タイプ「RS（アールエス）」も新設定し、さらに商品力強化を図っています。

ボディサイズは、全長4080mm×全幅1695mm×全高1540mm（RS・FF）と、初代から続くコンパクトさを維持し続けているのも魅力といえます。

そんなフィット向けに開発された無限パーツのコンセプトは、「LIFE IS SPORTS」。

2022年のマイナーチェンジで追加されたスポーティグレード「RS」用と、そのほかのBASIC・HOME・LUXE（クロスターを除く）用の2タイプのエアロパーツが用意されています。

RS用には赤のアクセントを加え、「走りのこだわり」を感じさせる仕様とする一方、通常グレード用には「カジュアルスポーツ」をイメージしたデザインとしました。

RS用、通常グレード用それぞれに「スタイリングセット」が用意され、「フロントアンダースポイラー」「サイドスポイラー」「リアアンダースポイラー」の3点がセットされています。

スタイリングセット for RSの価格（消費税込み）は22万7700円、通常のスタイリングセットは16万5000円です（ともに未塗装の場合）。

各アイテムはそれぞれ単品で選択することもできますが、セットのほうがお得な設定となっています。

さらにウイングスポイラーやカーボンテールゲートガーニッシュ、フロントグリルデカール、ボディデカールセット、カーボンドアミラーカバーなどもラインナップされ、さらなるドレスアップも楽しむことが可能です。

加えて、パフォーマンス面のさらなる向上を求めるユーザーには、「スポーツサイレンサー」（保安基準適合の交換用マフラー）や、スポーティなスポークデザインの17インチアルミホイール「MDE」なども用意されています。

このほかにも、「ベンチレーテッドバイザー」は、走行時に発生する負圧を利用して、車内の空気の排出を効果的に行うことができる独自のゴムブレードを備えたオリジナルドアバイザーとして、根強い支持を集めるアイテムとなっています。

コンパクトカーにさらなる上質さやこだわりを求める層にとって、無限のフィット用カスタマイズアイテムは強く響くモデルといえるでしょう。