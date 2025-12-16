＜スポ少にクレーム＞モンペが「厳しい指導は体罰！」と文句を。チームに合わないならやめてほしい！
子どもが通っている習い事でトラブルが起こると、親としては心配になるものでしょう。特に保護者が絡んだトラブルはデリケートな問題に発展しがちです。今回の投稿者さんも、わが子が入っているスポ少でのトラブルに困っている様子です。
『わが子が入っているスポ少チームで、監督にクレームを入れる保護者がいます』
投稿者さんの息子さんが入っているスポ少チームは、とても厳しい指導で有名です。あまりの厳しさにやめていく子も決して少なくありません。投稿者さんも入った当初はその厳しさに戸惑ったものの、今では「厳しいからこそ強くなるんだ」と感じるようになりました。もちろん厳しさだけではなく、練習が終わると監督は子どもたちをたくさん褒めてくれるのだそう。このメリハリがあるからこそ投稿者さんも納得しているのでしょう。
厳しい指導が合わないなら、他のチームへ移ればいいのに
『「嫌ならやめて他へ移ればいいのに」って気持ちはものすごくわかる。体験して入団したんだよね？ 後から「厳しい指導が嫌」ってどういうことだ。楽しくできるクラブチームにでも入ればいいのにね』
『厳しいのはわかってて入ったんだから、合わないならやめてほしいよね』
『自分を変えずに環境を変えようとする人ってどこにいても迷惑にしかならないんだな』
ママたちからは「指導方針が合わないなら、なぜ入団したの？」とシンプルな疑問が寄せられました。投稿者さんのスポ少チームは、指導の厳しさで知られています。それならば入団時にはそれを承知していたはずでしょう。特にチームの目標が「勝利」や「スキルアップ」にある場合、ある程度の厳しさは必要不可欠だと考える保護者も少なくないはずです。それにもかかわらず、入団後に方針転換を迫るのは筋違いだと考えられたのでしょう。クレームを入れた保護者たちは「自分を変えずに環境を変えようとする人」、つまりチームに不和をもたらす存在と見なされてしまったようです。
チームの調和を乱す行為に非難集中。これは「モンペ」では？
『最近はモンペが多くなったもんだねえ……厚かましさを恥じてもらいたいですね。そのスポ少のやり方が好きな子どもや保護者は被害者だよね』
『周りに変わってもらうことばかり望むモンペ増えたよね』
『親がしゃしゃり出て、弁護士をチラつかせて、監督や親が萎縮しながら子どもに指導するの？ ばかばかしい。モンペじゃん』
クレームを入れた保護者の行動は、ママたちから「モンスターペアレント」と非難されました。特に弁護士や教育委員会といった強い言葉を使った点に対し、激しい嫌悪感が示されたようです。さらにクレームの内容が「指導の厳しさ」というチームの根幹にかかわるものであったため、指導に納得してチームに長く在籍している子どもや保護者にとって、その訴えは過剰だと捉えられても過言ではないのでしょう。指導者が萎縮してしまい、結果的にチーム全体が目指す目標が達成できなくなることを、ママたちは懸念しているのではないでしょうか。
スポ少をやる目的に合わせて「住み分け」がベスト？
『いくつもスポ少があるなら、住み分けをしたほうがお互い平和だよね。分裂ってわりとあるあるなんじゃないかな』
『厳しくして強くさせるチームと、緩く指導して楽しく学ぶチームに分けるとかは？』
『1回解散して、そのチーム新しく作り直せばいいのに。賛同される方だけで新チームを作ればいい』
この種のトラブルが起きた場合、「チームの構造自体を見直す」というのも建設的な提案でしょう。特にスポ少はボランティアで成り立っているケースが多く、指導者や保護者の負担を軽減するためにも「指導の目的」を明確にしておくことが重要です。クレームを入れる保護者も、おそらくは「楽しくスポーツをさせたい」という思いがあるのでしょう。その場合、チームの「勝利至上主義」的な指導方針とは目的が大きく異なります。目的が異なる集団がひとつのチームに留まることは、今回のようにトラブルの火種になりかねません。物理的にチームを分ける「住み分け」は、手間こそかかるものの、長期的なチームの平和のためには有効な手段だと考えられたようです。
子どもたちのために、ギクシャクを解消するには……
『とりあえず、コーチや監督や会長など含めて保護者会を開いてみたらいいんじゃない？』
『話し合いしか道はないですよ、その人たちが応じるか次第ですけど』
クレームを入れた保護者が公的な機関をもち出した以上、チーム側も毅然とした態度でルールと指導方針を再確認する必要があります。保護者会を開いて、監督やコーチ、チームの会長といった運営陣が揃って、チームについて説明し直すことが重要です。
スポ少は子どもたちが成長する大切な場のひとつです。しかしその場をギクシャクさせている原因が外部にあるのであれば、それを取り除くことが必要でしょう。「別の場所を選ぶ自由」を尊重しながら、今の環境が「合わない」と感じる人には、円満に距離を置いてもらうことが最善の方法かもしれませんね。