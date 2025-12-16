北海道内各地で停電が発生するなど、大雪と強い風が日常生活に大きな影響を及ぼしました。



道東やオホーツク海側では復旧作業が進められていますが、生活への影響が続いています。



記録的な大雪に見舞われ、１２月１５日は路線バスが全路線で終日運休するなど、市民生活に大きな影響が出た北見市です。



住宅街や商店街では一夜明けた１６日朝も雪かきに追われました。



（店の人）「雪もすごく多かったですし、重たい雪だったので除雪が大変でした」





一方、１５日午前２時までの２４時間で５１センチの雪が降った帯広市では道路の除雪が進んでいます。ごみの収集や１５日に臨時休校した市内の小中学校などがすべて再開しました。（保護者）「除雪もちゃんと入ってくれて、歩くところもできていてよかったです」また、ＪＲ根室線では音別ー白糠間で線路横の地面が崩れ、札幌と釧路間を結ぶ「特急おおぞら」をはじめ、この区間を走る列車が全区間運休しています。釧路駅前のバスターミナルは利用客で混雑していますが、都市間バスは終日ほぼ満席だということです。（神奈川からの旅行客）「全部きのう運休になったので、釧路にもう一泊して、これからバスで札幌に向かいます」ＪＲ北海道によりますと、原因は調査中で復旧の見通しは立っていません。引き続き交通機関の乱れなどに注意が必要です。