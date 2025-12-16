大竹しのぶ、長男・二千翔さん結婚式を再現した“家族5ショット”に感動「着ているものもそっくり」 “さんまのモノマネ”ほいけんたらの粋な祝福にほっこり
俳優の大竹しのぶが15日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を行った長男・二千翔（にちか）さんへの“粋な祝福”に感動した。
【写真】「え、すご!!」「本物だと思ったw」“さんまのモノマネ”ほいけんたらによる長男・二千翔さん結婚式の“再現”家族5ショット
大竹は9月、自身のインスタのストーリーズで二千翔さんの結婚式が開催されたことを報告。
今月14日に放送された恒例のバラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』（日本テレビ系）第11弾では、大竹の元夫である明石家さんまが、大竹、IMALUらと共に二千翔さんの結婚式に出席する様子が紹介された。
実の父親ではないものの、かけがえのない存在であるさんまの席次表の肩書をずっと悩み続けた二千翔さんが選んだある“肩書き”が明らかになるなど、家族の絆が詰まった感動のドキュメンタリーが届けられた。
この日の大竹の投稿では「私のモノマネをいつもして下さっている中垣みなさんの投稿です。さんまさんの番組で放送された、息子の結婚披露宴の再現との事でした」と説明し、さんまのモノマネでお馴染みのほいけんた、大竹のモノマネをすることでも知られる中垣みなを筆頭に、二千翔さん夫婦、IMALUまで精巧にモノマネされた披露宴の“再現”5ショットを公開。
「まさか息子が披露宴をあげた同じ場所で撮影をしたなんて、びっくり。そして着ているものもそっくりで、それにも驚きました」とかなりの完成度の高さであることを明かし、「すごいなあ。みんなが幸せな気持ちになったあの時間が蘇りました」とうれしそうな様子だった。
コメント欄には「え、すご!!」「本物だと思ったw」「そっくりでびっくり!!番組、拝見してじんとしました しのぶさんとファミリー、すてきです」「素敵な場面がこんな風に蘇るなんて、よかったですね」「おめでとうございます」など、さまざまな反響が寄せられている。
