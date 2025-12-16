2026年で50周年を迎える新潟県阿賀野市にある遊園地が新聞に広告を掲載し、オープン時に駆け込んだ兄弟を探していましたが、11月に阿賀町に住む男性が名乗り出ていたことがわかりました。遊園地は今後の対応を検討しています。

9月1日に地元紙・新潟日報に掲載された、ひときわ目を引くカラーの広告。“たずね人”の文字とともに、風船を持った子どもが楽しそうに走っているイラストが載っています。





この広告を掲載したのは、新潟県阿賀野市にある遊園地・サントピアワールドです。サントピアワールドが前身の安田アイランドとして開園してから、2026年で50周年。それを記念して50年前のオープンの日に開門と同時に入園したお客を探そうと、当時の記録映像をもとにイラストにしていたのです。広告の掲載から約2カ月…高橋修園長によりますと、11月に阿賀町に住む61歳の男性が名乗り出たと言います。園長は直接会って男性に状況を確認。男性はYouTubeの動画を見て気づき、当時は母と弟と近所の女の子の4人で来園していたということです。高橋園長は「当時の思い出なども教えてもらえたし、何より最初に来園してくれた人が名乗り出てくれて嬉しい」とコメント。今後、どのような対応をするか検討する方針です。