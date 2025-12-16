TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

モデル・女優として活躍する、古畑星夏さんが離婚したことを自身のＳＮＳで発表しました。古畑さんは２０２３年２月に一般男性と結婚を発表していました。

【写真を見る】【古畑星夏】SNSを通じて離婚を発表「お互いが前向きに それぞれの人生を歩んでいくため」



【古畑星夏さん　インスタグラムのストーリーズより引用】

関係者の皆様並びに
いつも応援下さっている皆様へ

私事で恐縮ではございますが　
このたび離婚いたしましたことを
ご報告させていただきます。

結婚生活の中ですれ違いが生まれ
話し合いを重ねた結果、お互いが前向きに
それぞれの人生を歩んでいくため
このような決断をいたしました。

結婚の際には
多くの方にお祝いと応援をいただきましたので
このようなご報告をすることは
心苦しく感じておりますが
話し合ったうえでの結論ですので
何卒ご理解いただけましたら幸いです。

今後とも変わらぬ応援を
よろしくお願いいたします。

2025年12月15日
古畑星夏

 



【プロフィール】

古畑星夏（ふるはた　せいか）

モデル／女優　1996年7月8日/東京都出身

2009年、「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、ファッション誌「nicola」の専属モデルでデビュー。現在は「ViVi」専属モデルを務める。

2012年TBS系ドラマ「パパドル」にて女優デビュー。映画「青夏 きみに恋した30日」など。最近では「闇金ウシジマくん外伝　闇金サイハラさん」に出演し注目を集める。

 



【担当：芸能情報ステーション】