モデル・女優として活躍する、古畑星夏さんが離婚したことを自身のＳＮＳで発表しました。古畑さんは２０２３年２月に一般男性と結婚を発表していました。

【写真を見る】【古畑星夏】SNSを通じて離婚を発表「お互いが前向きに それぞれの人生を歩んでいくため」





【古畑星夏さん インスタグラムのストーリーズより引用】

関係者の皆様並びに

いつも応援下さっている皆様へ

私事で恐縮ではございますが

このたび離婚いたしましたことを

ご報告させていただきます。

結婚生活の中ですれ違いが生まれ

話し合いを重ねた結果、お互いが前向きに

それぞれの人生を歩んでいくため

このような決断をいたしました。

結婚の際には

多くの方にお祝いと応援をいただきましたので

このようなご報告をすることは

心苦しく感じておりますが

話し合ったうえでの結論ですので

何卒ご理解いただけましたら幸いです。

今後とも変わらぬ応援を

よろしくお願いいたします。

2025年12月15日

古畑星夏









【プロフィール】

古畑星夏（ふるはた せいか）

モデル／女優 1996年7月8日/東京都出身

2009年、「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、ファッション誌「nicola」の専属モデルでデビュー。現在は「ViVi」専属モデルを務める。

2012年TBS系ドラマ「パパドル」にて女優デビュー。映画「青夏 きみに恋した30日」など。最近では「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」に出演し注目を集める。









【担当：芸能情報ステーション】