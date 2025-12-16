【古畑星夏】SNSを通じて離婚を発表「お互いが前向きに それぞれの人生を歩んでいくため」
モデル・女優として活躍する、古畑星夏さんが離婚したことを自身のＳＮＳで発表しました。古畑さんは２０２３年２月に一般男性と結婚を発表していました。
【写真を見る】【古畑星夏】SNSを通じて離婚を発表「お互いが前向きに それぞれの人生を歩んでいくため」
【古畑星夏さん インスタグラムのストーリーズより引用】
関係者の皆様並びに
いつも応援下さっている皆様へ
私事で恐縮ではございますが
このたび離婚いたしましたことを
ご報告させていただきます。
結婚生活の中ですれ違いが生まれ
話し合いを重ねた結果、お互いが前向きに
それぞれの人生を歩んでいくため
このような決断をいたしました。
結婚の際には
多くの方にお祝いと応援をいただきましたので
このようなご報告をすることは
心苦しく感じておりますが
話し合ったうえでの結論ですので
何卒ご理解いただけましたら幸いです。
今後とも変わらぬ応援を
よろしくお願いいたします。
2025年12月15日
古畑星夏
【プロフィール】
古畑星夏（ふるはた せいか）
モデル／女優 1996年7月8日/東京都出身
2009年、「第13回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、ファッション誌「nicola」の専属モデルでデビュー。現在は「ViVi」専属モデルを務める。
2012年TBS系ドラマ「パパドル」にて女優デビュー。映画「青夏 きみに恋した30日」など。最近では「闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん」に出演し注目を集める。
【担当：芸能情報ステーション】