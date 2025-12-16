巨人は１６日、来季の新外国人として前レイズのフォレスト・ウィットリー投手（２８）と契約合意に達したと発表した。ウィットリーは球団を通じて「素晴らしい機会をいただき、心より感謝いたします。この歴史ある球団の一員として、優勝を目指して戦えることをとても楽しみにしています。チームの勝利に貢献できるよう、全力を尽くします。Ｇｏ Ｇｉａｎｔｓ！」とコメントした。

最速１６０キロ右腕のウィットリーは１６年にＭＬＢドラフトでアストロズから１巡目指名を受け、トッププロスペクトとして期待されたが、度重なるケガに見舞われて中継ぎに転向して２４年にメジャーデビュー。今季はレイズ傘下３Ａで登板１３試合（１２先発）で５勝４敗、防御率２・６０の成績だった。

メジャー２シーズンでの通算成績は１３試合登板、０勝０敗、防御率１０・５７。マイナー通算は１３０試合登板、２２勝２４敗７ホールド、防御率４・４３．

巨人は今季、エース・戸郷の不調や故障者もあり、１１勝を挙げた山崎に続く先発陣が不足していた。