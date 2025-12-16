Éð°æÁÔ¡¡¼¡¡¹¤Èà±ïÃÌá¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡Ö¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¡ÖÀ§Èó°ìÅÙ¤È¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê£µ£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼¡¡¹¤È¤ª¸«¹ç¤¤ÏÃ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºßÆÈ¿È¤ÎÉð°æ¤Ï¡ÖºÇ¶á²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤ª¸«¹ç¤¤ÏÃ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¾Ð¾Ð¡¡ÍÆñ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ê£»¨¤Ç¤¹¤Ê¾Ð¾Ð¡×¤È¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ§Èó°ìÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Èô¤Ó¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡£¡£¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¼ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¹Ô¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Æ²¿¤Ç¤â¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¡Ö¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë°ìÅÙÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸å²¡¤·¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£