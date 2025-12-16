「アクトレイザー」35周年！ 60％オフセールやグッズの販売を実施
スクウェア・エニックスは、アクション「アクトレイザー」が30周年を迎えたことを記念したキャンペーンを実施する。
「アクトレイザー」は1990年12月16日にスーパーファミコン向けに発売され、本日で35周年を迎えた。これを記念し各プラットフォームにてリマスター版が60%オフで販売される。実施期間は12月22日までとなっている。
また、Amazonでは本作のパッケージアートを使用したアパレルの販売が開始され、Tシャツなどの商品を購入可能。このほか、トレーナーとTシャツのセットがあたるフォロー＆リポストキャンペーンが実施。35周年を記念した企画アナウンスムービーも公開されている。【アクトレイザー35th記念企画アナウンスムービー】
リマスター版60%オフセール
実施期間：12月22日まで
□Nintendo Switch版
□PlayStation4 版
□iOS 版
□Android 版
???・?・?・?・?・???#アクトレイザー35th ??- スクウェア・エニックス (@squareenix_jp) December 15, 2025
1日限定フォロー＆リポストキャンペーン
???・?・?・?・?・???
抽選で1名様にTシャツ＆トレーナーセットが当たる！
【応募方法】
1?@squareenix_jp をフォロー
2?このポストをRP
【期限】
12/16(火)23:59まで
注意事項など詳細はスレッドへ?? https://t.co/ax2IudJoC9 pic.twitter.com/CVL50ZWmbB