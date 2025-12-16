【アクトレイザー】 1990年12月16日 発売

スクウェア・エニックスは、アクション「アクトレイザー」が30周年を迎えたことを記念したキャンペーンを実施する。

「アクトレイザー」は1990年12月16日にスーパーファミコン向けに発売され、本日で35周年を迎えた。これを記念し各プラットフォームにてリマスター版が60%オフで販売される。実施期間は12月22日までとなっている。

また、Amazonでは本作のパッケージアートを使用したアパレルの販売が開始され、Tシャツなどの商品を購入可能。このほか、トレーナーとTシャツのセットがあたるフォロー＆リポストキャンペーンが実施。35周年を記念した企画アナウンスムービーも公開されている。

リマスター版60%オフセール

【アクトレイザー35th記念企画アナウンスムービー】

実施期間：12月22日まで

□Nintendo Switch版

□PlayStation4 版

□iOS 版

□Android 版