J.Y. Park¡¢Ì¼2¿Í¤È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/16¡ÛJYP Entertainment¤ÎCCO¡¦J.Y. Park¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤¬12·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2¿Í¤ÎÌ¼¤È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÍÌ¾²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×Ì¼2¿Í¤È¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
J.Y. Park¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¢¡¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼2¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤ÄJ.Y. Park¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÎÐ¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÈÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃå¤¿Ì¼¤¿¤Á¤¬´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡×¡ÖìÔÂô¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
J.Y. Park¤Ï1999Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2009Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2013Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¡¢2019Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2020Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÍÌ¾²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×Ì¼2¿Í¤È¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡J.Y. Park¡¢Ì¼2¿Í¤È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¼Ì¿¿¸ø³«
J.Y. Park¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¢¡¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼2¿Í¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤ÄJ.Y. Park¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÎÐ¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÈÀÖ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃå¤¿Ì¼¤¿¤Á¤¬´ó¤êÅº¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¤«¤é¼ê¤ò¿¶¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤ÉÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡J.Y. Park¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡×¡ÖìÔÂô¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
J.Y. Park¤Ï1999Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢2009Ç¯¤ËÎ¥º§¡£2013Ç¯¤Ë°ìÈÌ½÷À¤ÈºÆº§¤·¡¢2019Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2020Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û