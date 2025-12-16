TWICEジヒョ＆モモ、へそ出しタイト衣装で抜群スタイル披露「女神」「異次元の可愛さ」の声
【モデルプレス＝2025/12/16】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のジヒョ（JIHYO）が12月15日、自身のInstagramを更新。モモ（MOMO）とのステージ衣装でのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】人気KPOP美女2人「へその形綺麗で羨ましい」タイト衣装で抜群スタイル披露
ジヒョとモモは、バックステージでの楽しそうな姿を投稿。白のコルセットを付けたへそ出し衣装で、鍛え上げられた腹筋が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「女神」「異次元の可愛さ」「女王様みたいな美しさ」「へその形綺麗で羨ましい」「最高の2人」「格好良い」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ジヒョ、モモとの2ショット写真披露
◆ジヒョの投稿に反響
【Not Sponsored 記事】