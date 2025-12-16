12月21日～29日「10年に一度程度の著しい高温」気象庁が早期天候情報「日本列島ほぼ真っ赤」
気象庁は、北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
12月21日から29日にかけて、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。寒気弱まる
気象庁によると、北海道地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は寒気の影響が弱まり、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。
いつごろからかなり高い気温になると予想されているのか？北海道から九州南部・奄美地方まで、全国の気温の見通しを見ていきます。 北海道地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
北海道地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は寒気の影響が弱まり、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が 多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 東北地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 関東甲信地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上
関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込み です。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 北陸地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 東海地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 近畿地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上
近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 中国地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上
中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 四国地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上
四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 九州北部地方（山口県を含む） １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上
九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかな り高くなる見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。 九州南部・奄美地方 １２月２１日頃から かなりの高温
かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上
九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる 見込みです。 農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して ください。
沖縄地方には高温に関する早期天候情報は発表されていません。
・・ ・