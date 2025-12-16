「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」沖縄以外に

気象庁は、北海道、東北、関東甲信、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州北部、九州南部、奄美地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。

12月21日から29日にかけて、この時期としては「10年に一度程度しか起きないような著しい高温」になる可能性があるとしています。

寒気弱まる

気象庁によると、北海道地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低い日が多いですが、その後は寒気の影響が弱まり、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

東北地方、東・西日本と奄美地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。沖縄地方の向こう２週間の気温は、平年並か高いでしょう。

いつごろからかなり高い気温になると予想されているのか？

北海道から九州南部・奄美地方まで、全国の気温の見通しを見ていきます。

北海道地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東北地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

関東甲信地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．２℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が

流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込み

です。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

北陸地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

東海地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

近畿地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

近畿地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

中国地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

中国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

四国地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．７℃以上

四国地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ

込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州北部地方（山口県を含む） １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．８℃以上

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱

く、暖かい空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかな

り高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

九州南部・奄美地方 １２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋３．０℃以上

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響が弱く、暖かい

空気が流れ込む日もあるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる

見込みです。

農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意して

ください。

沖縄地方には高温に関する早期天候情報は発表されていません。

