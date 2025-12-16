千葉ロッテマリーンズ公式YouTubeが、2025年12月12日に動画を更新。能登半島で行われた復興支援野球教室に、米大リーグロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手（24）が登場した模様を公開した。

「ちょっと調子乗ってるんじゃないですか？」先輩をイジる

佐々木投手は、ロッテの高野脩汰投手（27）が参加した野球教室に登場。元チームメイトの二人は久々に顔を合わせたというが、高野投手は「相変わらずですよ、こいつは」「気取っってたらどうしようかと」と嬉しそう。佐々木投手は「高野さんはちょっと調子乗ってるんじゃないですか？」と先輩をイジり、高野投手から「おい！ 乗ってないから！」とツッコまれていた。

佐々木投手は、高野投手の顔が大きくプリントされたトートバッグを愛用しているという。「僕、毎日（高野投手に）会ってましたけどね」といい、「おはよー高野！」と、バッグに話しかけるジェスチャーをしてみせた。高野投手は「高野『さん』ね！」と訂正していた。

広報のスタッフから「久々の高野さんどうですか？」と聞かれた佐々木投手は、「変わってないっすね」「もうちょっと成長してほしい」といたずらっぽく笑った。

「祝 5勝・20HP 防御率1.84！！」スイーツのプレートを贈る

高野投手とスタッフらとの食事では、佐々木投手から高野投手へ、スイーツのプレートのサプライズが。チョコレートで「祝 5勝・20HP（ホールドポイント） 防御率1.84！！」と、今季の戦績が書かれたプレートに、高野投手は「絶対書いたことないでしょ。こんなの頼まれたことないと思うよ」と笑っていた。

「そういう心も持ち合わせてたんですね。皆無だと思ってた」と喜ぶ高野投手に、佐々木投手は「正直言えないけど、悪ふざけでやったっす」とぶっちゃけ。高野投手は「おい！ それ台無しやんけ」と大笑いしていた。

コメント欄には「改めて先輩いじらせたら天下一品だなー朗希は」「これがロッテファンがよく知ってるありのままの朗希だよね」「朗希がめちゃくちゃ楽しそうだもんな こんなたくさん話してるとこ初めて見たw」「朗希相変わらず悪ガキすぎて好きw」などと書き込まれている。