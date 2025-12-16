シンプルな具材でも家庭のチャーハンがプロ級にうまくなるすごい方法【眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話/鳥羽周作】

シンプルな具材でも家庭のチャーハンがプロ級にうまくなるすごい方法

ピラフを炒めれば“しっとりパラパラ”に決まる

家庭でチャーハンをつくるとき、最大の壁となるのは火力です。中華料理店のように鍋をあおって一気に水分を飛ばす方法は、家庭用コンロでは再現が難しく、どうしてもベチャつきやすくなってしまいます。理想の“パラパラ”には届きません。

では、どうするか。ひとつの方法としておすすめなのが、最初に米をピラフのように炊いてから炒めるやり方です。炊飯の段階で出汁や醤油、油を加えておけば、米粒がほぐれやすく、うま味をまとった状態でふっくら仕上がります。それをフライパンで炒めることで、家庭の火力でも簡単に、ほどよくしっとりパラパラのチャーハンが完成するのです。

大切なのは炒め方の小技や具材ではなく、どんな状態の米を準備するかです。家庭で火力を追い求める必要はなく、むしろピラフに仕立ててからチャーハンにするという逆算の発想が成功のポイントになります。

その際、具材はかまぼこ・卵・ネギだけというシンプルな構成でも十分に成立可能です。かまぼこの甘さと卵のコク、ネギの香りが重なれば、驚くほど完成度の高い一皿に仕上がるでしょう。あくまで米が主役であるため、入れる具材は必要最低限。それなのに食べる人を夢中にさせる一品になります。

火力不足でも実現できる“しっとりパラパラ”

中華料理店 特有の強い火力でパラパラに仕上がる 家庭 ピラフを炊き、それを炒めるとしっとりパラパラになる ピラフのようなパラパラの味つきのお米(万能米※）を炊き、それでチャーハンをつくると、ほどよく水分を保ちながらもパラっと仕上がる。

家庭用コンロの火力では、中華料理店のように強火で水分を飛ばすのは不可能。けれどピラフのようなパラパラの味つきのお米を炊き、それを炒めてチャーハンをつくると、ほどよく水分を保ちながらもパラッと仕上がるのです。

※万能米の材料：米 250g、鶏ガラスープ 300cc、醤油 小さじ1、サラダ油 小さじ1

→ 炊飯器に材料を入れて炊くだけ！

プロ級チャーハンのつくり方

１．炊飯器でピラフを炊く

２．熱したフライパンに油を引き、溶き卵を落とす

３．米を投入して全体をほぐす

４．具材や塩を入れる

５．最後に醤油で香りづけ

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 料理の話』著：鳥羽周作