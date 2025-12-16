佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



ことしもあと半月ですね。15日、寒空の下で子どもたちが餅つきに挑戦しました。

元気よくきねを振るっているのは、福岡県直方市にある直方東小学校の5年生です。使われている餅米は、子どもたちが田植えから稲刈りまで行ったものです。餅が出来上がると、子どもたちはあんこを包んだり、きなこをまぶしたりして、出来たての餅の味や食感を楽しんでいました。自分でついた餅のおいしさはひとしお。口いっぱいに頬張って、にっこり笑顔です。



「天気の予想」

午前中いっぱいは日差しが届きますが、天気は下り坂です。午後は雲が広がり、所によってはにわか雨の可能性があります。福岡地方、北九州地方、筑豊地方では雨具を持っておくと安心です。



「洗濯物はどうなのか？」

午前中は外干しで問題ないでしょう。午後はにわか雨の可能性があるので、早めに取り込むようにしましょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は各地で13℃前後でしょう。平年並みで、この時期らしい寒さになりそうです。



「なのか間予報」

週末土曜日は福岡市の最高気温が19℃と、季節外れの暖かさでしょう。金曜日以降はすっきりしない天気が続きます。雨が降ることもありそうです。