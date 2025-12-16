【前後編の前編／後編を読む】「浮気相手に会ってもらいたい」義父の頼みに嫌とはいえず…結果、40歳夫は誰にも言えない秘密を抱えるハメに

不倫というものは、結婚している人たちの周りに常に存在するものだ。結婚していなければ「不倫」は存在しないのだから当然なのだが、人はいつでも深層心理では誘惑したがり、誘惑されたがっているのかもしれない。

中本翔一郎さん（40歳・仮名＝以下同）は、熱愛の末に結婚したものの義父の不倫に巻き込まれ、あげくは自分の言動さえ「ちょっとおかしくなってしまった」とここ数年の経験を話してくれた。

「僕自身は、結婚したら絶対に不倫などしないと思っていた。義父だってそんな人じゃないと信じていたけど、人というものはわからない。もはや自分のことさえ信じられないですね」

「この人に巡り会うために生まれた」翔一郎さんのひと目惚れ――

神妙な面持ちでそう話す翔一郎さんだが、ことの発端は妻となった美緒さんとの関係だった。

実家に思い入れナシ

彼自身は「のんびりした田園地帯で、兼業農家の次男として生まれ育った」という。父方の祖父母と両親、兄と姉のいる末っ子だ。今も両親は農業を続け、兄はサラリーマンとして家庭を持ちながら手伝っている。姉も結婚して近くに住んでいたが昨年離婚し、ふたりの子を連れて実家に戻った。

「今、実家は9人家族。姉が離婚したのはちょっとショックでした。今年の夏に、久々にひとりで帰省してみたら、実家の雰囲気がギスギスしていた。姉と子どもたちが出戻ってきたことで義姉に負担がかかり、兄夫婦の関係がよくないみたいで……。そりゃそうですよね。姉には別居したらどうかと言ってみたけど、生活できないって。姉の元夫も生活力のない男だから、ろくに養育費も払われてないんじゃないかな。何泊かしようと思いましたが、1泊で逃げ出すように帰ってきました」

大学入学とともに上京した彼には、あまり実家への思い入れはなさそうだ。もともと「3人目の子はいらなかった」と母に面と向かって言われた記憶があり、それがどういう状況だったかは覚えていないものの、その言葉だけが心に棘のように刺さっている。「あのとき母や実家への思いは切れた。いらない子だったのなら、気ままに生きさせてもらう。そんなふうに思って生きてきたところはありますね」

と彼は言う。

偶然出会った女性にひと目ぼれ

大学を卒業して都内で中堅企業に就職、実家に顔を見せることもほとんどなかった。家族への憧れをもつこともなかった彼が結婚したのは28歳のときだ。

「どうしても一緒になりたい女性がいたから。それが美緒です。恋愛は人並みにしてきたつもりだったけど、27歳で出会った美緒に一目惚れして人生観が変わってしまった。僕はこの人に巡り会うために生まれたんだと」

美緒さんとの出会いは偶然だった。出勤途中の駅のホームで外国人に道を尋ねられ、返事に窮している翔一郎さんを、通りかかった美緒さんが助けてくれたのだ。ペラペラときれいな英語を話し、その外国人とひとしきり会話が盛り上がったあと、彼女は彼を見て微笑みながら去ろうとした。

「ちょっと待ってと思わず言ってしまいました。ここで別れたらもう2度と会えないだろうと思って。あわてて名刺に携帯番号を書いて渡して『ありがとう。もう一度会いたい。連絡をもらえませんか』と言いました。彼女は名刺を見て、『私の勤務先のすぐ近くだわ』って。じゃあ、今日、ランチでもと畳みかけました。どうしても彼女と話してみたかったんです」

美緒さんとのランチ

ふだんはこんなふうに押しの強い人間ではないんですと彼はつけ加えたという。その言葉に彼女は笑みを浮かべて、ランチをOKしてくれた。彼はときどき行く近くのカフェを指定した。彼女は「その店、知ってます」と言った。

「その日の午前中は仕事にならなかった。心拍数は上がりっぱなしで、凡ミスをいくつかして怒られて。昼前には会社を飛び出してカフェに行きました。彼女は時間きっかりに現れたんですが、周りの景色は見えなかった。彼女の姿だけが目に飛び込んできた。そういうことってあるんだな、あのときすでに恋に落ちていたんだなとあとから感じました」

何を話せばいいのか、どうしたら興味をもってもらえるか。さんざん考えていたのに、彼女を目にするとなにも考えられなくなった。相対して席に座ると、なぜか普段よりずっと落ち着いた気持ちになり、何を話そうかと考える必要もなくなった。

「ふたりの間の空気がとても穏やかで、顔を見ているだけで幸せな気持ちになったんです。いつもより僕自身も優しい言葉を使ったような気がする。彼女には人をそうさせるものが備わっているようでした」

何を話したかは記憶にないが、また会いたいと強烈に思った。会社に帰りたくないと彼は思わずつぶやき、彼女は明るい声で笑った。

「じゃあ、また会いましょと言ってくれたんですよ。その日から僕の人生はバラ色になりました」

即プロポーズ

単純な男だと思ってるでしょうと彼は言った。でも恋はそういうものだからとも続けた。その週末に会ったとき、彼はプロポーズしたそうだ。彼女は戸惑いを見せた。「まだお互いによく知り合ってないのに」という言葉に、彼は「僕の気持ちは変わらない。結婚してから知り合えばいいよ」と説得した。

「あのときの自分のエネルギーが信じられないくらいすごかった。彼女の年齢も経歴も知らなかった。“結婚”が何を意味するのかもわからなかったけど、自分は誠実にあなたと向き合いますという意志表明だったような気がします」

彼女はそこに彼の誠意を見てくれたのだろう。つきあい始めてから3ヶ月で一緒に住むようになり、その半年後に婚姻届を出した。彼が28歳、彼女が31歳のときだった。

「美緒が実家に挨拶に行きたいと言ってくれましたが、僕は実家に思い入れがあまりないことを話し、いずれ機会があればということにしました。美緒の実家には行きましたよ。彼女はひとり暮らしをしていましたが、実際には僕と違って、実家への思い入れは大きかったと思う。少し複雑な家庭だったので、よけいに……」

「新しいお母さん」がやってきた美緒さんの幼少時

美緒さんの両親は彼女が8歳のころに離婚し、彼女は父の元に残った。父は彼女を溺愛したという。ところが中学校に入るころ突然、「新しいお母さん」がやってきた。

「当時、父親は42歳、再婚相手は26歳だったそうです。夫婦の年齢差より、継母と美緒のほうが年齢が近かった。この再婚相手に、美緒は相当、嫉妬心を燃やしたらしい。お父さんが大好きで、お父さんも自分を絶対的存在だと思っているはずなのに、『あんな女にお父さんを盗られた』と。その思いは僕と結婚するころも引きずっていたようです。彼女は気づいていなかったけど、かなりのファザコンなんだなと思うところはありました」

中学時代、美緒さんは荒れたそうだ。だが父親は逃げなかった。自分が結婚したことが娘を傷つけたことに対して、「家族といえども、人生はそれぞれだ」ということを諄々と説いた。そのうち美緒さんは、父と娘の関係は変わらないことに少しずつ納得していった。

「そうこうしている間に、年の離れた妹と弟が次々生まれた。でも父親は美緒をないがしろにすることはなかった。『私も思春期で複雑な気持ちだったけど、純粋に赤ちゃんはかわいかった。妹は私があやすとすぐ泣き止む。そうなると愛しくて』と美緒は言っていました。結婚するとき、美緒の実家に挨拶に行ったんですが、継母はかなり美緒に気を遣っているという感じでしたね。父親は会社を経営していて経済的には裕福そうでした。美緒は高校を卒業してから留学しているんですが、それも自分が実家にいないほうがいいだろうと思ったから。そのころの彼女の気持ち、継母の気持ちを考えると胸が痛みます」

義父とふたりの酒席で

義父は鷹揚で実直なタイプだった。美緒さんはふだんは堂々としたキャリア女性に見えるのだが、実家では甘えん坊の「娘」で、それも翔一郎さんには意外だった。だが美緒さんの生育歴を考えれば納得できるものだった。

「後日、義父に誘われて、美緒には内緒でふたりきりで飲んだことがあるんです。自分が再婚したことで美緒は傷ついたと思う、大事にしてやってくれと頭を下げられました。美緒は、そんなお義父さんの気持ちをわかっていると思いますと言ったら、義父は涙目になっていました。いいお義父さんだと改めて感じましたね」

ところが、そんな「いいお義父さん」に事件が起こる。

＊＊＊

“運命の人”の複雑な過去が明らかになりつつも、幸せな結婚生活をスタートさせた翔一郎さん。そこに暗い影を落とすことになる「お義父さん」の事件とは。【記事後編】で詳しく紹介している。

