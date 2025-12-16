明治時代からの歴史をもち、日本美術界の最高峰といわれる公募展「日展」。ところが、今年の「第118回 日展」に出品された画家・中島健太氏の絵「忘れえぬひと」が、12月以降に、各地で開催される巡回展に展示されないことが決まり、波紋を呼んでいる。中島氏は現在、日展の洋画部門の最年少会員でもある。

【絵画】“すごい迫力”“目力が強すぎる”の声多数…俳優・大沢たかおを描いた中島氏の作品「忘れえぬ人」

中島氏は日展を愛するからこそ、現在の日展の在り方に苦言を呈する。日展では会員の高齢化が進み若手アーティストの関心が離れつつあるのも実情だ。令和の時代にふさわしい公募展のあり方は、どのようなものなのだろうか。中島氏に聞いた。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第2回）

日展に所属する理由は“好きだから”

――中島さんは“完売画家”として有名です。中島さんほど知名度も実績もある画家であれば、日展に所属せずともフリーで充分に仕事ができると思うのですが、なぜ籍をおいておられるのでしょうか。

「完売画家」の異名を持つ中島健太氏

中島：僕が日展に所属しなくてもやっていけるというのは事実かもしれませんが、所属し続けるのは、シンプルに“日展が好きだから”です。

――明快ですね。

中島：はい。それでも、中山忠彦先生という僕の恩師と呼べる方が日展の中枢にいたときは、大人しくしていたんですよ。中山先生は画家としても素晴らしいし、人間的にも尊敬できる方でしたから、波風を立てたくありませんでした。しかし、中山先生がお亡くなりになってからは、波風を立てたほうが日展のためにはいいと考えるようになりました。

僕の絵を巡回展から外したと考えられる理事が、「（このような作品が展示されるようでは）日展の将来が心配だ」と言ったようです。それならば僕だって心配しているし、将来を案じている会員はたくさんいると思います。でも、一般会員が言うのは大変でしょう。だったら、画家として一定の知名度も影響力もある僕が、発言していこうと思ったのです。

若手の画家は絵の売り方を教わっていない

――バブル期はデパートなどで絵が次々に売れたので、若手の画家でも活躍できた時代といわれますよね。現在、若手の画家は絵がなかなか売れず、生活が成り立たない例も多いと聞きます。

中島：率直に言えば、日本の美術市場は決して小さいわけではないんですよ。ただ、多くの若手画家は絵を販売する方法を大学で教わっていないので、デビューした後も、どう振る舞っていけばいいのか、わからないんです。

さらに、美大の教授職も大きな利権になっているので、プロのアーティストが教育現場に招聘されることも稀です。一回きりの講演で呼ばれることはありますが。とにかく、画家として生活していく術を知らないまま、大学を卒業してしまいます。

――アートの世界でアーティストがお金の話をするのも、タブー視されている面がありますよね。

中島：絵の資産性を高めることに対して、真面目に取り組んでいない画家が多いと思います。ポケモンカードだろうが、ビットコインだろうが、資産性が高いと思う人が増えれば買いが入ります。ビットコインなんて、日常生活で使える場面なんてほぼないですよね。にもかかわらず、市場が拡大しているのはそのためです。

絵に資産性があると思われればそれだけ絵を買う人も多くなるわけで、画家も生活していけるようになります。ところが、現在の日本の美術市場ではそうした話をすることはタブーで、純粋な絵の良さ、物の良さだけで成り立っている部分があると思います。ある意味、日本人の民度が高いがゆえの弊害といえるのかもしれません。

日本の芸術界のスターを育成したい

――今後の美術界を盛り上げていくためには何が必要と考えますか。

中島：一言で言うなら、“スター”の育成です。スターがいる業界はプレイヤーがどんどん参入し、活性化してくるんですよ。スターを育成することを、美術界隈は業界の垣根を越えて考えていくべきです。

美術を扱う画廊やギャラリーは中小企業や小規模事業者が多く、それぞれの担当者ができることが小さいのです。今こそ、スターを育てるために力を合わせて連帯すべきだと思うんですよ。スターが育てば業界にとって確実に大きなメリットがありますから。

――確かに、1990年代は東山魁夷氏が国民的画家と呼ばれていましたが、そういった存在がいなくなってしまったと思います。

中島：日展の理事や重鎮にはスターを育成するモチベーションがありませんし、そういったことに取り組んだ経験もありません。好景気の時代、ジャパン・アズ・ナンバーワンの勢いでうまくいき、本当に儲かった奇跡の時代を体験したがゆえに、その夢から未だ覚めていないのです。現実を見たくないモードに陥っているのかもしれません。

どんな業界にいる人でも、業界ルールや村の掟に縛られはじめると、やれることがどんどん少なくなっていきます。だからこそ、チャレンジする人間は残っていくし、挑戦者に手を貸してくれる人もたくさんいます。僕の感覚からすると、現代はとてもやりがいがある時代だと思います。

大沢たかおさんのような画家を目指したい

――中島さんは知名度もカリスマ性もあり、既にスターといえる立場だと思いますが、今後はどのような作品を創作していきたいですか。

中島：僕は絵を描くのが好きだし、今後も20年、40年かけてキャリアを積み上げていきたい。そうありたいのであれば、今回の作品「忘れえぬひと」でモデルをお願いした大沢たかおさんのように、代表作が年代ごとに存在しないといけないのです。大沢さんはあれだけの代表作を残しながら、2027年には大河ドラマで二番手の役を演じます。本当に凄い俳優だし、僕が目指すべきはそういう画家だと思っています。

芸能人をモデルにした絵は今後も描き続けたいのですが、一度は描いてみたいのは長澤まさみさんです。国民的女優なので、相対したときは緊張感も大きいと思いますが、スターから刺激を受け、ヒリヒリしながら作品を創っていきたいですね。

中島氏の発言を受けて、日展の見解は

今回の取材を経てデイリー新潮では、日展に対し、中島氏の作品を巡回展で展示しない理由について問い合わせた。日展からは12月8日、以下の回答があった。

＜巡回展のすべての会場（今回は京都、名古屋、大阪、安曇野、金沢の5会場）を巡回する作品（以下「基本作品」と言います）は、東京の展覧会が始まる前日（今回は10月30日の内覧会時）の理事会において、出席理事により選考されております。

中島健太会員が所属する洋画部門の基本作品については、昨年まで61点を選考しておりましたが、近年は巡回展を主催する各自治体や新聞社等、主催者側の開催経費の削減方針が顕著になり、輸送費用の節減要請とともに会場のスペースが縮小されることから、今回より、基本作品の定数を減らすこととし、洋画部門については44点を選考することになりました。

例年、基本作品を選考するに当たっては、理事会において、作品本位で選考することは当然ですが、東京会場の全展示作品（今回は663点）のうち、以下の作品は原則含めることとしております。

顧問、役員の作品 7点

その年の審査員17名の作品 17点

受賞作品（大臣賞、東京都知事賞、日展会員賞、特選） 13点

以上合計 37点

これも一つの基準と言えば基準に該当します。

今回はこれらの作品に残り7点を加えて44点になるよう選考いたしました。残り7点に関する選考基準という明確なものはございませんが、理事全員が妥当と判断した作品を選んだということとなります。その結果、中島健太会員の作品は基本作品には含まれないこととなりました。

なお、「展示されない作品」を選んでいるものではなく、展示する作品44点を選考した結果、展示されないこととなった、という表現のほうが適切かと思われますので申し添えます＞

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部