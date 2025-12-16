NZドル軟調、きのうの安値下回る 新総裁が利下げの可能性に言及 NZドル軟調、きのうの安値下回る 新総裁が利下げの可能性に言及

NZドルは軟調。対円で89.40円まで下落、きのうの安値89.53円を下回っている。対ドルでも0.5763ときのうの安値0.5766を下回った。



NZ中銀のブレマン新総裁が追加利下げの可能性に言及したことで売りが続いている。市場はNZの利下げサイクルは終了し来年は引き締め策に転じるとの見方が広がっていた。ブレマン総裁はきのう、中銀の今後の見通しでは「近い将来さらなる利下げが行われる可能性」がわずかにあることを示していると述べた。



今朝公表されたNZ財務省の最新経済予測では景気回復の勢いがつくまでに時間がかかることが示された。

26年までの12カ月間の年間平均成長率を1.7%と予想、前回予測2.9%から下方修正された。その後、金利低下により27年6月までの12カ月間で成長率は3.4%に上昇する見込みだが、その後2.5%にまで減速すると見ている。財務省は金融緩和策が景気循環的な回復を支えると指摘。

