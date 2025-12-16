　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.48　6.50　8.47　6.80
1MO　8.47　5.54　7.05　5.75
3MO　8.82　5.76　7.50　6.17
6MO　9.13　6.02　7.99　6.67
9MO　9.23　6.24　8.23　7.01
1YR　9.35　6.44　8.41　7.30

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.85　8.35　7.13
1MO　7.30　7.68　6.40
3MO　7.90　8.36　6.68
6MO　8.52　8.91　6.99
9MO　8.82　9.22　7.22
1YR　9.05　9.50　7.41
東京時間10:34現在　参考値

今晩の米雇用統計、週末の日銀会合などを控えてドル円短期ボラは高水準での推移