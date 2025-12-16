通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.48 6.50 8.47 6.80
1MO 8.47 5.54 7.05 5.75
3MO 8.82 5.76 7.50 6.17
6MO 9.13 6.02 7.99 6.67
9MO 9.23 6.24 8.23 7.01
1YR 9.35 6.44 8.41 7.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.85 8.35 7.13
1MO 7.30 7.68 6.40
3MO 7.90 8.36 6.68
6MO 8.52 8.91 6.99
9MO 8.82 9.22 7.22
1YR 9.05 9.50 7.41
東京時間10:34現在 参考値
今晩の米雇用統計、週末の日銀会合などを控えてドル円短期ボラは高水準での推移
1WK 10.48 6.50 8.47 6.80
1MO 8.47 5.54 7.05 5.75
3MO 8.82 5.76 7.50 6.17
6MO 9.13 6.02 7.99 6.67
9MO 9.23 6.24 8.23 7.01
1YR 9.35 6.44 8.41 7.30
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.85 8.35 7.13
1MO 7.30 7.68 6.40
3MO 7.90 8.36 6.68
6MO 8.52 8.91 6.99
9MO 8.82 9.22 7.22
1YR 9.05 9.50 7.41
東京時間10:34現在 参考値
今晩の米雇用統計、週末の日銀会合などを控えてドル円短期ボラは高水準での推移