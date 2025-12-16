明治時代からの長い歴史をもち、日本美術界の最高峰と謳われる公募展「日展」。2025年は、11月23日まで六本木の国立新美術館で「第118回 日展」が開催されていた。だが、同展に出品された画家・中島健太氏の作品「忘れえぬひと」が、今後、全国各地で開催される巡回展では展示されないことが決まり、波紋を呼んでいる。【文・取材＝山内貴範】（全2回のうち第1回）

【絵画】“すごい迫力”“目力が強すぎる”の声多数…俳優・大沢たかおを描いた中島氏の作品「忘れえぬ人」

大沢たかお氏をモデルに絵を制作

日展の洋画部門の最年少会員である中島氏の絵画は、俳優の大沢たかお氏にモデルを依頼して制作されている。中島氏はかつて日展に、女優の佐々木希氏や白石麻衣氏をモデルにした絵画を出品したが、いずれもネットニュースになるなど大きな話題を呼んだ。これを機に、それまで日展に関心がなかった人も会場に足を運んだといわれる。

「完売画家」の異名を持つ中島健太氏

大沢氏がモデルになった作品もSNSで大きな反響を集めており、中島氏の創作活動が、熱心な美術ファン以外の人々にとって、芸術に親しむきっかけになっているのは間違いないだろう。実際、日展の会場に足を運んでみると、中島氏の絵の前には人だかりができていた。写真を撮影している人や、顔を近づけて隅々まで鑑賞している人も目立った。

さて、これほどの話題作にもかかわらず、巡回展で展示されないとはどういうことなのか。中島氏はXに、展示を行わないと決めた理事が、「将来の日展が心配だ」という趣旨の発言をしていたと記している。中島氏はこうした経緯に触れつつ、Xに「ふざけてんのか？」「そら（日展が）衰退するわ」とストレートなコメントを書き綴っている。

デイリー新潮では中島氏へのインタビューを行い、現在の日展や美術界を取り巻く問題について話を聞いた。

どのような経緯で決まったのかわからない

――日展側が巡回展で「忘れえぬひと」の展示を行わないと決定した背景には、いったい何があったと思われますか。

中島：正直、僕にもはっきりとはわからないのです。日展は国立新美術館で開催された後、全国5ヶ所を巡回します。ただし、展示スペースの規模が施設によって異なるので、すべての作品が巡回するわけではありません。何を隠そう、僕の作品はこれまでも巡回しないことが多かったんですよ。

話題になった佐々木希さんや白石麻衣さんをモデルに描いた絵も、巡回しなかった。そのときはまだ、自分が“準会員”だったので仕方ないと思っていました。ただ、今は審査員も務める会員なのです。それなのに“外され”てしまいました。しかも、決定に至るまでにどんな意思決定がなされたのか、まったくわからないのです。

よく、巡回展の会場は「展示スペースが広くないから」といわれるのですが、結局、作品が巡回展で展示されるかどうかの判断は一部の理事の意志に委ねられています。僕の絵は会場に足を運んでもらう動機になっていると思いますし、日展の利益を考えると巡回させるべき作品だと思う。にもかかわらず、巡回しないのは一部の理事から排除されているからとしか思えないのです。

――日展はかつて、「書」の審査で不正が発覚し、大問題に発展したことがありました。現在の審査の公平性は、どうなのでしょうか。

中島：日展の審査は極めて公正です。僕は審査員を務めているのでわかるのですが、少なくとも洋画に関してはフェアに審査されていると自信をもって言えます。審査は公平性が担保されているのに、巡回展に出展される作品を決める判断基準が、不透明になっているのです。

会員の高齢化が進む日展

――そもそも、日展の会員にはどのような資格があれば、なれるのでしょうか。

中島：まず、特選を1回受賞すると“会友”になれます。そして、2回目で“準会員”になる。その後、審査員として招聘されると、次の年に“会員”に推挙される仕組みです。僕は一昨年の2023年、39歳のときに日展の会員になりました。現在、洋画部門では最年少会員なんですよ。日展は高齢化が進んでいて、若い人があまり入ってきていません。

――日展は会員の高齢化が進んでいるのですね。

中島：5年くらい前、日展の懇親会の受付をしたことがあるのですが、500人中、29歳以下が1人しかいませんでした。若い人が参入するハードルが高いのもそうですが、応募するメリットを感じてもらえていない状態です。

若手のアーティストの作品発表の仕方も変わってきました。公募展に出すのではなく、直接現代アート系のギャラリーと関係を持ち、作品を展示する人も増えています。

――若手画家の旗手である中島さんも、今の日展に危機感を覚えているわけですか。

中島：僕が日展に話題になるような作品を出している理由は、日展という展覧会が素晴らしいと思っているからです。素晴らしい日展をもっと多くの人に見てもらいたい。芸能人をモデルにした絵を描いた理由の一つが、コロナ禍以降、日展の来場者の減少傾向が顕著なので、ニュースになる作品をつくりたいと思ったためです。

その効果は大きく、SNSを見ても、これまで日展に興味がなかった大勢の方々に足を運んでもらっています。おそらく、巡回展でも展示すれば、各地で同様の光景が見られるはず。にもかかわらず、展示しないというのは、日展の利益を考えると大きな損失です。自ら、日展がチャンスを潰しているように見えます。

描かれているのが著名人だからといって、巡回させない理由にはなりません。僕が許可をとらずに大沢さんを勝手に描いたなら大問題ですが、しっかり許可をとってモデルになっていただき、描いた絵ですから。

日展は決して保守的な公募展ではない

――中島さんは今回の日展出展作を、どのような思いで創作されましたか。

中島：僕は昨年の12月で40歳になりました。40代は芸術家にとって、大事な時期だとずっと思っていました。僕はこれまで男性像を自作として発表したことがなく、新しい挑戦としてぜひ描きたかったのです。日展で発表する絵で描きたい人は誰かと考えたとき、大沢さんのことが浮かんできました。

大沢さんには年代ごとの代表作があります。20代に「劇的紀行 深夜特急」、30代に「世界の中心で、愛をさけぶ」、40代に「JIN−仁−」、そして50代は「キングダム」といった具合です。キャリアを常にアップデートするのが難しい俳優という仕事を続けながら、大沢さんはなぜこうも多くの代表作を出せるのでしょうか。

僕は、40代から先もずっと絵を描き続けていきたい。だからこそ、大沢さんを描くことで得られる学びがあると思いましたし、40代の始まりに描くことができたら、良いスタートが切れるなと。そんな思いを込めて描きました。Xでは、絵を見て涙が出たとポストしている方もいて、嬉しかったですね。

――中島さんの思いはみなさんに届いていますね。実際、私が日展に足を運んだときも、絵に向かって歓声を上げている人がいました。

中島：大沢さんの絵をきっかけに来場した方は、みなさん、日展を面白いと言うんですよ。繰り返すようですが、僕は日展が素晴らしい展示会だと思うんです。油絵だけでも約500点、彫刻、書など数千点が並ぶ公募展なんて、世界的にも珍しいですよ。しかも多くの作品が大判で、作家の力が籠った素晴らしい作品ばかりが並んでいるのです。

感謝の思いもある日展で波風を立てたくはないが

――おっしゃるとおりですね。日展の会場を見て回ると、様々な表現の作品が並んでいます。いかにも昔ながらの伝統に則した絵もあれば、独創的な作品も少なくありません。

中島：日展には、豊かな日本の芸術文化の土壌が凝縮されていると思います。だからこそ、もっとたくさんの人に足を運んでもらいたい。日展は保守的と言われますが、決してそんなことはありません。他の公募展のことはわからないのですが、例えば彫刻では“触れる”作品も多く、美術に親しめる面白い試みも行われているんですよ。

にもかかわらず、好きとか、嫌いといった個人的な感情で巡回展の作品を決めている人が上層部にいる。これによって被る損失は少なくないはずで、そのことに関して日展はもっと自覚的であるべきでしょう。僕としては、感謝の思いもある日展で波風を立てたくはないのですが……、本当にもったいないことをしていると思います。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部