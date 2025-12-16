昨年8月、不倫疑惑を報じられた元KAT-TUNの中丸雄一。活動休止から復帰を果たした中丸だが、果たして今後彼はどのような方向に進むのか……。ライターの冨士海ネコ氏が分析する。

＊＊＊

【写真をみる】「こんなキレイな奥さんがいるのに…」 テレビではあまり見かけない、中丸の妻“笹崎里菜アナ”の現在 “セーラー服”姿ほか11枚

「まじっすか」。元KAT-TUNの中丸雄一さんの不倫疑惑が昨年8月に報じられた時、思わずそんな言葉が出た。バラエティー番組でもグループとしての活動でも、主役というよりは場を整える「空気清浄機」的なキャラ。しかも1月には結婚を発表したばかり。撮られた女子大生と共に肉体関係は否定したが、好青年としてのタレントイメージとの落差に、怒りというより困惑を覚えたファンは多かったに違いない。

そして活動休止から1年、舞い戻ってきた中丸さんに「まじっすか」と再びい言いたくなっている。沈黙の時間を経て、レギュラーとして復帰した場所は、一筋縄ではいかないコメンテーターたちが集う「5時に夢中！」(TOKYO MX)。しかも、そこで飛び出したのは「ババア」など、これまでのキャラクター設定からすれば真逆ともいえる踏み込み過ぎた発言である。視聴者は不倫という過去よりも、「中丸くんが中丸くんでなくなって戻ってきた」ことへの戸惑いの方が大きいのではないだろうか。

この光景に、俳優・東出昌大さんの復活劇を重ねた人は少なくないだろう。爽やか俳優の代表格としてCM・ドラマに重宝されていた東出さんが、不倫スキャンダルひとつで一気に転落し、その後は山ごもりの猟師生活からYouTube、ぶっちゃけトークへと奇妙なV字回復を遂げた姿は、もはや一種の「男性タレント再生モデル」ですらある。そして今、中丸さんが「東出さんルートに乗れるのか？」という瀬戸際に立っているのだ。

「自然に憧れる」と漏らした中丸 共通点は意外に多い「転落と没頭型の男たち」

中丸さんと東出さんの共通点を整理すると、驚くほど多い。まず、スキャンダル前のスタンスだ。どちらも「誠実」「おっとり」という言葉でパッケージ化された好青年枠であり、女性スキャンダルとは最も距離のある存在に見えていた。だからこそ、一度の不倫で受けたダメージが致命傷に近いものになった。

次に、選んだ女性の属性である。どちらも芸能人の妻を持ち、スキャンダルの相手は妻より年下かつ知名度のない女性。この構図は世間から見れば、「身近な誘惑に負けた男」という非常に生々しい裏切りとして映る。スターともいえる人気芸能人でありながら、「どこにでもいそうな男の過ち」に見えてしまった点が、世間をがっかりさせ、炎上の質を重くしたのではないだろうか。

そして最大の共通点が、二人とも極端なまでに「個の世界」に没頭できるタイプだという点だ。中丸さんは、ボイスパーカッションに漫画制作、YouTubeなど、一人で完結する努力を積み上げてきた男である。一方の東出さんは、俳優業という都会的な仕事とは真逆の自然世界に入り込み、猟師として獣と向き合う生活を選んだ。

この「一人で生き切れる能力」は、スキャンダル後の人生において決定的な武器になる。世間からのバッシングにも強い。誰かに慰められなくても、自分の世界で呼吸ができるからだ。東出さんはそれを証明した。中丸さんもまた、同じ資質を持っているといえるだろう。

「5時に夢中！」の「ババア発言」よりも前に出演した「相席食堂」(ABCテレビ)では、相席したさつまいも農家の男性に対し「年々、自然への憧れみたいなのが出てくる」と漏らしていた中丸さん。さつまいも畑に埋められた姿をスタジオMCの千鳥にイジられていたが、ちょっと年上の男性たちからもかわいがられる「抜け」っぷりもまた、東出さんに通じるものを感じたものである。

復帰の成否を分けるキャラの再設定 中丸の「毒舌化」はまだ様子見？

好青年→不倫→失墜→ストイックな趣味→ぶっちゃけ路線での再浮上。「ババア発言」をした中丸さんの今のスタンスは、東出さんが「もう爽やか俳優として扱わないでくれ」とばかりに、弱さやだらしなさも包み隠さず語り始めた時期とよく似ている。過去のイメージを守るより、壊れた自分をそのままさらす方が、結果として信頼を取り戻すことができる。東出さんが体現したのは、そんな逆説的な再生モデルだった。中丸さんもまた、「嫌われてもいい」ゾーンに一歩足を踏み入れたのだとすれば、戦略としては決して悪くない。

もっとも、この路線は諸刃の剣でもある。アンジャッシュ・渡部建さんのように、復帰後も「頭の良さ」が裏目に出てしまい、どこか作為的に見えると再評価が上向かないこともある。逆に東出さんは、計算を感じさせない不器用さと、山の中という極端過ぎる生活が「本気度の高さ」として受け取られたのではないか。その一点において、中丸さんの「毒舌」は、まだ様子見の段階にあるといえる。

不倫で活動休止した男性タレントの復帰は、これまでにも数え切れないほどあった。「5時に夢中！」出演の先輩である原田龍二さんのように、「お騒がせ男」として自虐キャラでいくケースが多いが、狩野英孝さんのように、スキャンダルすら芸に昇華して生き残ったケースもある。重要なのは、「キャラの再設定」がかみ合っているかどうかだ。

中丸さんは謝罪会見を行わず、静かにテレビに戻ってきた。またスキャンダル直前には、遅刻癖や悪びれなさを共演者に暴露されたこともある。お茶の間にもう一度愛されるタレントとして再浮上できるか、瀬戸際にいるのは確かだろう。

かつての「真面目で安心な中丸」に戻ることは、もはやできないし、誰も求めていない。では「毒舌タレント」として生きるのか、「職人型オタク」として再始動するのか。それとも、東出さんのように「きらびやかな都会から降りた男」という新カテゴリーに移るのか。「失敗した大人の男」としてどこに着地するのかを、いま改めて問われている状態にある。

東出さんは「爽やか系俳優」「理想の夫」という肩書を降ろしながら再評価され、今や男性ファンも多い。中丸さんが「第二の東出」となれるかどうかは、東出さん同様にこの先数年の「嫌われるリスク」を取れるか、「ギリギリで生きて」いるリアルな顔を見せ続けられるかに懸かっているのではないだろうか。

冨士海ネコ（ライター）

デイリー新潮編集部