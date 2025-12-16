特別企画で紅白歌合戦に出場する星野源

　シンガー・ソングライターで俳優の星野源が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で出場すると１６日、同局から発表された。会場は京都・宇治市のニンテンドーミュージアムになるが、事前収録のため、放送当日のニンテンドーミュージアムからの中継はない。

　披露するのは、今年発表したアルバム「Ｇｅｎ」収録曲で、アルバム制作の原点となった「創造」。ものづくりへの想（おも）いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム「スーパーマリオブラザーズ」３５周年のテーマ曲として提供されたナンバーだ。

　ニンテンドーミュージアムは娯楽やゲームの歴史がつまった場所。アーティストがパフォーマンスを届けるのは初めて。誕生から４０年がたった「スーパーマリオブラザーズ」の歴史をつづる舞台で繰り広げる「遊び心」や「ものづくりの喜び」がつまったスペシャルパフォーマンスを届ける。

　星野は今年ソロデビュー１５周年。約６年半ぶりにオリジナルアルバムをリリースし、６年ぶりに実施したツアーも国内・海外全２３公演でソールドアウトした。紅白には２０１５年に初出場し、２４年まで１０年連続で白組で出場している。

【星野源と紅白歌合戦】

１５年　「ＳＵＮ」

１６年　「恋」

１７年　「Ｆａｍｉｌｙ　Ｓｏｎｇ」

１８年　「アイデア」※

１９年　「Ｓａｍｅ　Ｔｈｉｎｇ」※

２０年　「うちで踊ろう（大晦日）」

２１年　「不思議」

２２年　「喜劇」

２３年　「生命体」

２４年　「ばらばら」

※１８、１９年は「おげんさんといっしょ」の企画コーナーにも出演