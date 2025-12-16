セイコーウオッチは2025年12月15日、＜セイコー アストロン＞Nexterシリーズから、「Starry Sky（星空）」をテーマにした数量限定モデル4種を発表しました。GPSソーラー2モデルとソーラー電波2モデルを、2026年1月9日から発売する予定です。

【▲ 銀河を思わせる背景の前に並ぶ、＜セイコー アストロン＞Nexter「Starry Sky」限定モデル4種（Credit: セイコーウオッチ株式会社）】

今回の限定モデルでまず目を引くのが、文字盤に施された「スパイラルパターン」の型打ち模様です。星々が渦を巻きながら集まり、銀河を形づくっていく情景をイメージしたというこのパターンは、平面的な“星空柄”ではなく、凹凸の陰影で表情を作るのが特徴です。光の当たり方や角度によって模様の見え方が変わり、ダイヤルのラメ表現と相まって、奥行きのある宇宙っぽさを演出しています。

【▲（左）ダイヤルに「スパイラルパターン」の型打ち模様を採用（右）チタン素材を採用したケースとブレスレット（Credit: セイコーウオッチ株式会社）】

あわせてケースやブレスレットにはチタン素材を採用し、オールブラックの精悍な見た目と、日常使いでの軽快さを両立させています。金属外装の腕時計は見た目の存在感がある一方で、長時間着けると重さが気になりやすいところですが、チタンは軽量素材として知られ、着用時の負担を抑える狙いがあるとみられます。

さらに、ブラックカラーの外装とダイヤルの深い色味は、星空のテーマを視覚的にまとめる役割も担っています。宇宙を思わせる色調と、渦を巻く型打ちの陰影、そして軽量外装という組み合わせによって、限定モデルらしい統一感を打ち出した格好です。

【▲ （上側）GPSソーラー：SBXC187／SBXD039、（下側）ソーラー電波：SBXY105／SBXY107（Credit: セイコーウオッチ株式会社）】

• GPSソーラー：SBXC187（税込33万円）／SBXD039（税込29万7000円）

世界限定各1500本（国内各500本）

• ソーラー電波：SBXY105（税込17万6000円）／SBXY107（税込16万5000円）

国内限定各700本

編集／sorae編集部