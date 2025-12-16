NHKは16日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）に歌手の星野源が特別企画で出場すると発表した。今回で11回目の出場となる。

今年ソロデビュー15周年を迎えた星野。約6年半ぶりとなるオリジナルアルバムをリリースし、6年ぶりに実施したツアーも国内・海外全23公演すべての公演がソールドアウトし、大きな話題となった。

今回の紅白で星野が披露するのは、今年発表したオリジナルアルバム「Gen」収録曲、アルバム制作の原点となった「創造」。“ものづくり”への想いが込められた曲で、世界中で愛され続けるゲーム「スーパーマリオブラザーズ」35周年のテーマ曲として提供された楽曲。

この曲を披露するのは京都府宇治市にあるニンテンドーミュージアム。娯楽やゲームの歴史がつまったこの場所からアーティストがパフォーマンスを届けるのは初めてのこと。事前収録で、誕生から40年が経った「スーパーマリオブラザーズ」の歴史をつづる舞台で繰り広げる星野の“遊び心”や“ものづくりの喜び”がつまったスペシャルパフォーマンスを披露する。

10月14日に司会を女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの4人が務めると発表。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

11月14日には出場歌手が発表された。出場歌手は企画枠を入れて39組で初出場は紅組8、白組2の計10組。FRUITS ZIPPER、ちゃんみな、M!LKらが初出場する。堺正章、TUBE、岩崎宏美、ORANGE RANGEらが紅白に返り咲いた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」