女優の大竹しのぶ（68）が16日までにインスタグラムを更新。長男の二千翔（にちか）さんの結婚披露宴を再現したものまねタレントらの写真に驚きをつづった。

二千翔さんは、大竹が最初に結婚したTBSドラマディレクターで87年に亡くなった服部晴治さんとの間にできた子どもで、今年6月に結婚を公表。9月に披露宴を行った。14日に放送された日本テレビ系「誰も知らない明石家さんま 第11弾」（午後7時）では、大竹の前夫、明石家さんま（70）が二千翔さんの結婚式で行ったスピーチの様子などもオンエアされた。

大竹は「私のモノマネをいつもして下さっている中垣みなさんの投稿です。さんまさんの番組で放送された、息子の結婚披露宴の再現との事でした」と、ものまねタレントらが二千翔さんの結婚披露宴を再現した写真を引用。「まさか息子が披露宴をあげた同じ場所で撮影をしたなんて、びっくり。そして着ているものもそっくりで、それにも驚きました。すごいなあ。みんなが幸せな気持ちになったあの時間が蘇りました」とつづった。

この再現写真に、フォロワーからも「わ！まさにこの番組見てたのにこの投稿見たら全員本物!?かと思ってしまった」「そっくりで、しのぶさんの投稿見るまで本物だと思っていました！！」「イマルちゃんも似てる！本物かと！」と驚きの声が相次いだ。