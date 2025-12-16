単身赴任で旦那さんと離れて暮らすことになり、その寂しさから不倫してしまう女性もいるようです。バレないと思っているのかもしれませんが、そんな裏切りが許されるはずがないですよね。今回は、単身赴任中に妻の不倫を疑った夫が自宅に帰ってあ然とした話をご紹介いたします。

自分のものではない男の私物だらけ

「単身赴任になって半年、最近妻が不倫しているのではないかと疑いをもつようになりました。自宅に帰るときは事前に妻に連絡をするのですが、今回はなにも言わずに帰ることに。家に帰ると妻は不在でしたが、部屋中に俺のものではない男の私物が散乱していました。部屋も散らかり放題で、びっくりしましたね……。

友人にも来てもらったので、一緒に不倫の決定的証拠となるものを探し始めましたが、探すほどもないくらい次々と生々しい証拠が出てきました。俺のいない間に家に男を連れ込んで堂々と不倫するなんて、汚らわしくて引きましたね。これはもう修復不可能だと悟ったので、妻に離婚を告げて別れることに。もちろん慰謝料はきっちり請求しましたけどね」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 単身赴任がきっかけで不倫する男性は多いですが、奥さんのほうがするパターンもあるようです。バレないと思って気を抜いていたのかもしれませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。