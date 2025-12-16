12月19日より公開されるエドワード・ヤン監督作『ヤンヤン 夏の想い出』4Kレストア版より、第53回カンヌ国際映画祭当時の秘蔵映像と写真が公開された。

本作は、『牯嶺街少年殺人事件』などで知られる台湾ニューシネマの巨匠エドワード・ヤンの集大成にして遺作となった作品。台北の高級マンションで暮らす少年ヤンヤンとその家族が経験するひと夏の出来事を、時に残酷で時にまばゆいほどの映像で描く。2000年の第53回カンヌ国際映画祭で監督賞を受賞し、2016年の英BBC主催「21世紀の偉大な映画ベスト100」で第8位、2023年の米ハリウッド・リポーター「21世紀の映画ベスト50」で1位に選出されるなど、公開から四半世紀を経てなお評価が高まり続けている。

公開された映像は、エドワード・ヤン監督がラフなポロシャツ姿で会場入りする様子から始まる。記者会見では、少し落ち着きのない素振りを見せていたジョナサン・チャンが、お気に入りのサングラスをかけてご機嫌を取り戻し、監督に肩車されながら海外メディアに手を振る“神対応”を見せる一幕も。また、プレミア上映後のスタンディングオベーションでは、撮影していた河井真也プロデューサーに監督が勢いよく抱きつき、衝撃でビデオカメラが転倒して映像が乱れてしまう場面など、初お披露目の喜びと和やかなムードが伝わる瞬間が記録されている。

あわせて公開された写真には、レッドカーペットを歩く正装姿や、サングラスをかけた監督とジョナサンが制作関係者と共に日差しを浴びて会場へ向かうショットなど、当時のカンヌを満喫している様子が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）