U-22プログラミング・コンテスト実行委員会は11月30日、U-22プログラミング・コンテスト2025最終審査会を開催した。入選16作品を審査した結果、経済産業大臣賞＜総合＞には、福岡市立早良中学校、伊藤碧さんの「F-gen」が輝いた。また、経済産業大臣賞＜テクノロジー＞には、香川県立丸亀高等学校、石田尚幹さんの「Pyxis -Client Side Code Editor」が、経済産業大臣賞＜アイデア＞には東京大学、直塚亘さんの「LLMView」が、経済産業大臣賞＜プロダクト＞には、東京大学、日高陸人さんの「DAWAI - 次世代のAI統合型ブラウザDAW」が、それぞれ選ばれた。

今年の最終審査には、AI、IoT、アート、言語など幅広い作品が登場。U22プロコンと連携する「地域創生・社会課題AIプログラミングコンテスト」からも1作品が選出された。また、経済産業大臣賞＜総合＞を獲得した伊藤さんの作品を筆頭に中学生の作品が4つ選出されるなど、若年層の作品が高く評価された。