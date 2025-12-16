「中田が１位のはずだ」「長谷部は入れるべきだろ」“歴代アジア人選手ランキング”が物議！ヒデが８位、元日本代表主将が除外…コメント欄は大荒れ「10位のインド人は誰だよ」「三笘はどこへ行った？」
海外サイト『MAD FOOTBALL』が発表した「歴代アジア人選手ランキングTOP18」が物議を醸している。
同メディアは、今年の８月にも同じランキングを掲載。その最新版は、以下のような結果となった。日本人選手は最多の７人がランクインしている。
１位 ソン・フンミン（韓国）
２位 チャ・ボムグン（韓国）
３位 パク・チソン（韓国）
４位 香川真司 (日本)
５位 本田圭佑（日本）
６位 パウリーノ・アルカンタラ（フィリピン）
７位 キム・ミンジェ（韓国）
８位 中田英寿 (日本)
９位 アリ・ダエイ（イラン）
10位 スニル・チェトリ（インド）
11位 釜本邦茂 (日本)
12位 サミル・アル・ジャバー（サウジアラビア）
13位 ホン・ミョンボ（韓国）
14位 イ・ガンイン（韓国）
15位 ジャバド・ネクナム（イラン）
16位 久保建英(日本)
17位 中村俊輔 (日本)
18位 長友佑都 (日本)
ただ、このランキングは基準が明確ではなく、国際的には無名のチェトリが10位にランクインするなど突っ込みどころも満載。コメント欄は荒れている。
「アジアサッカーについて何も知らない」
「長谷部は入れるべきだろ」
「ひどすぎるランキングだ」
「10位のインド人は誰だよ」
「韓国のためのランキングか」
「中田はソンと同じレベル」
「三笘薫が見当たらない」
「中田が１位のはずだ。なんてこった」
「中田と中村はもっと高くするべきだ」
「オワイランは？」
「長友が過少評価されている」
「三笘はどこへ行った？」
とりわけ、セリエAで活躍し、ローマのスクデット獲得にも貢献した中田への低評価、ドイツで長らくプレーし、日本代表の主将としてワールドカップに３度出場した長谷部誠のランク外などに異論が噴出している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本から７人が選出された“歴代アジア人選手ランキング”
