11時の日経平均は605円安の4万9562円、ファストリが67.39円押し下げ 11時の日経平均は605円安の4万9562円、ファストリが67.39円押し下げ

16日11時現在の日経平均株価は前日比605.56円（-1.21％）安の4万9562.55円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は343、値下がりは1211、変わらずは47と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は67.39円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、東エレク <8035>が45.12円、ファナック <6954>が38.61円、ＳＢＧ <9984>が33.09円、フジクラ <5803>が32.09円と続いている。



プラス寄与度トップはテルモ <4543>で、日経平均を6.15円押し上げている。次いでダイキン <6367>が2.34円、バンナムＨＤ <7832>が1.91円、塩野義 <4507>が1.40円、花王 <4452>が1.34円と続く。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は空運、水産・農林の2業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、鉱業、証券・商品、卸売、銀行、ガラス・土石と並ぶ。



※11時0分5秒時点



株探ニュース

