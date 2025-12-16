「スマホ解約するよ」「片付けないなら捨てるよ！」母親から言われたことがあるセリフ集に爆笑【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
帰ってきた時の「手洗ったー？」や「ただいまは？」など、母親のお馴染みのセリフ。「片づけないなら、捨てるよ」「スマホ解約するよ」など脅し系のものまで、レクチャーがあったわけでもないのに、なぜ母親は共通して同じセリフを言うだろう？そして、それは大人になってみると「愛がある全部ありがたいやつだった！」と気づく不思議…。今回は5.6万いいねがつく、大町四天王(＠henkenkaoaruaru)さんの「お母さんが100万回言うやつ10選」を紹介する。
本作「お母さんが100万回言うやつ10選」は、作者の大町四天王さんが描く創作漫画でありながら、読むと「あるある」と感じる母親の言葉が並ぶ。
大町四天王さんが漫画の投稿を始めたきっかけは「おもしろいものを作ってたくさんの人に喜んでもらいたくて投稿しはじめました」とのことで、制作するうえで気をつけていることは「テーマに関してはなるべく多くの人が自分ごととして見れるテーマで、かつトレンドを意識しています。細かいネタの部分は、自分が納得するクオリティのあるあるが思いつくまで妥協しないことです」とこだわりを教えてくれた。また、本作に多くのいいねが付いたことについては「たくさんの方に共感いただき、喜んでもらえたかと思いますのでうれしいです」と語る。
本作を母親視点で読んだ人は「全部言ってる」という感想や、家族視点で読んだ人は、「子どもがかわいいから、世話焼いちゃうんだろうねー」「言ってもらえるのが幸せなんだと思えるようになりました」とそれぞれの視点での感想が寄せられた。学生のころは毎日言われる小言についても、「一人暮らしして、親が自分にしてくれたことが当たり前じゃなかったことに気がついた」など、大人になってから母親の愛情に気づいたとのコメントも寄せられた。
自分も子供のころに言われたことがあると激しく同意できる本作、ぜひ読んでみて。
取材協力：大町四天王(＠henkenkaoaruaru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。