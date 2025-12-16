泡で洗って、光で除菌する。家族の衣類を、清潔に保つ【東芝】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼
洗う、乾かす、守る。すべてを一台に凝縮した【東芝】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場!
東芝のドラム式洗濯乾燥機は、ウルトラファインバブルと洗剤を組み合わせて繊維の奥まで浸透させ、汚れをしっかり落とす「抗菌ウルトラファインバブル洗浄EX」を搭載したモデル。
マイクロバブルが汚れの再付着を防ぎ、洗うたびに衣類を抗菌。温水を使った洗浄ではさらに洗剤の効果を高め、より高い洗浄力を発揮する。すすぎにもウルトラファインバブルを使用し、洗剤成分をすっきりと除去する。
乾燥にはヒートポンプ方式を採用し、衣類をふんわりと仕上げながらシワを伸ばす。UV除菌コースやダニケアコースも搭載し、水洗いできない衣類や寝具にも対応。液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能により、毎回の計量の手間を省き、使いすぎも防ぐ。
東芝独自のモーターとクッション構造により、低振動・低騒音設計を実現。洗濯容量は12キログラムで、4人家族2日分の洗濯物を一度に洗える大容量。横長7.8インチのタッチパネルを採用したスタイリッシュなデザインで、スマートフォン連携による遠隔操作にも対応。お手入れも簡単で、すみずみまで清潔に保てる。
