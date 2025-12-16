ウォーリーがネクタイとハンカチに潜む…クリスマスや忘年会のネタになる？ “遊べる”コラボネクタイ登場
『ウォーリーをさがせ！』とコラボレーションしたオリジナルネクタイとハンカチのセットが、全国の洋服の青山店舗および公式オンラインストアで発売された。遊び心ある仕掛けが施された“見て・探して・楽しめる”アイテムとなっている。
【写真】ウォーリーいる…？ 『ウォーリーをさがせ！』ハンカチ
今回登場した商品は、世界累計7000万冊以上を売り上げ、38ヵ国・30言語に翻訳されているベストセラー絵本『ウォーリーをさがせ！』の世界観を落とし込んだコラボ第2弾。ネクタイとハンカチには、絵本「WHERE’S WALLY NOW？」のストーリーをモチーフにした全12種類の旅シーンが描かれ、ネクタイの裏地と小剣に登場するキャラクターやアイテムをハンカチの中から探す仕掛けになっている。
ウォーリーの代名詞ともいえる赤白ボーダーではなく、今回は青ボーダーの特別仕様で登場。ネクタイの表地は、ネイビー、ブルー、ワインなどビジネスでも定番の色柄を採用しており、ドットやストライプの6種類のハンカチとセットで販売される。見た目の落ち着きと遊び心が両立されたデザインとなっている。
宴席や食事会などでの話題づくりはもちろん、クリスマスシーズンのギフトにも最適。ウォーリーファンのみならず、ちょっとしたユーモアを身に着けたいビジネスパーソンにもぴったりのアイテムだ。
価格は税込5489円。ネクタイはシルク58％・ポリエステル42％の混紡素材で、全国の洋服の青山全店および公式オンラインストアにて販売されている。
【写真】ウォーリーいる…？ 『ウォーリーをさがせ！』ハンカチ
今回登場した商品は、世界累計7000万冊以上を売り上げ、38ヵ国・30言語に翻訳されているベストセラー絵本『ウォーリーをさがせ！』の世界観を落とし込んだコラボ第2弾。ネクタイとハンカチには、絵本「WHERE’S WALLY NOW？」のストーリーをモチーフにした全12種類の旅シーンが描かれ、ネクタイの裏地と小剣に登場するキャラクターやアイテムをハンカチの中から探す仕掛けになっている。
宴席や食事会などでの話題づくりはもちろん、クリスマスシーズンのギフトにも最適。ウォーリーファンのみならず、ちょっとしたユーモアを身に着けたいビジネスパーソンにもぴったりのアイテムだ。
価格は税込5489円。ネクタイはシルク58％・ポリエステル42％の混紡素材で、全国の洋服の青山全店および公式オンラインストアにて販売されている。