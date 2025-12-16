映画監督のロブ・ライナーさん（78）夫妻が14日に米ロサンゼルスの自宅で遺体で見つかった事件で15日、ロサンゼルス市警察が息子のニック・ライナー容疑者（32）を殺人容疑で逮捕したことが分かった。

複数のメディアによると、同容疑者は遺体が発見された数時間後に南カリフォルニア大学付近で発見され、両親を刺殺した容疑で身柄を拘束されたという。遺体を発見したのは娘のロミーさんだったと伝えられている。

犯行動機などは分かっていないが、被告は10代の頃から長年に渡って薬物依存症と闘っており、リハビリ施設への入退所を繰り返していた。情報筋によると、3人は殺害される前日にコメディアンのコナン・オブライアン主催のクリスマスパーティーにそろって出席しており、そこでライナーさんと被告が激しく口論する様子が目撃されていたという。オンラインメディアのTMZによると、口論のあとライナー夫妻はパーティーを後にしたという。また、ニューヨーク・ポスト紙は、口論の後ライナーさんは息子の精神状態が悪化しているのではないかと心配していたと近隣に住む友人の話を伝えている。（千歳香奈子通信員）